Un sucevean a omorât mai mulți hârciogi și acum ar putea ajunge la închisoare. A fost luat în vizor de autorități după ce s-a lăudat cu ”captura”

Bărbatul a pus capcane pentru prinderea rozătoarelor în curtea părinților săi, invadată de aceste animale.

Suceveanul a intrat în atenția autorităților după ce a postat pe Facebook o filmare cu ”captura” sa.

Printre cei care au văzut postarea au fost şi reprezentanţii Aociaţiei de protecţie a animalelor „Casa lui Patrocle”.

„Într-o duminică seară, navigam şi noi pe internet şi am văzut comentariile unor iubitori de animale la postarea făcută de un domn din Siminicea, care era criticat. Postase două filmuleţe cu el capturând doi hârciogi în cuşti capcană improvizate. Era foarte mândru de capturile lui. În momentul ăla am salvat comentariile lui în care spunea că le face băiţă, probabil voia să-i înece. Am postat şi noi pe pagina noastră de Facebook şi luni dimineaţă am sesizat Poliţia Animalelor”, a declarat Alina Gavriloaie, reprezentanta asociaţiei.

Poliţiştii au făcut percheziţii în gospodăria părinților bărbatului, au deshumat leşurile hârciogilor și au întocmit un dosar penal.

Nici cel care a comis fapta și nici părinții săi nu știau că au omorât animale dintr-o specie protejată.

„Nimeni nu a ştiut că este specie protejată. Să daţi informaţii la Viaţa Satului să anunţe că hârciogul este specie protejată şi nu are voie nimeni să-i omoare. Şi cine îi prinde, unde să-i ducă? Şoarecii ăştia de câmp strică iarna iarna şi pomii fructiferi”, a declarat tatăl bărbatului care a omorât rozătoarele, potrivit Adevărul.





