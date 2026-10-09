"Sunt idiot". Prima reacţie a trapperului Ian, după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane. Cum explică gestul obscen

Prima reacţie a trapperului Ian, după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane. Sursa foto: captură video

Trapperul Ian, care a declanşat un scandal şi controverse în mediul online, dar şi la TV, după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert, la Arenele Romane, şi-a cerut scuze pentru gestul obscen şi a spus că fost un impuls. "Nu m-am gândit, efectiv, știu că sunt idiot, dar nu m-am gândit", a afirmat Ian pe Instagram. Iniţial, trapperul a fost arestat pentru 24 de ore, dar ulterior a fost plasat sub control judiciar.

Într-o "confesiune" pe reţelele sociale, trapperul Ian a precizat că a scăpat din vedere că la concert se aflau 300 de minori.

"Vreau să fie clar o singură chestie: nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de munca altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul să mă... pe munca cuiva.

Am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, pur și simplu nu mi-a venit în cap. Am numărat acordurile parentale, au fost în jur de 300 de minori și pur și simplu nu mi-a venit în cap. Nu m-am gândit, efectiv, știu că sunt idiot.

Îmi pare rău față de copiii minori care erau acolo, față de mame, față de echipa care a strâns după mine, față de colegii, artiștii care mai erau acolo, față de Edi, care nu vreau să sufere din cauza acțiunilor mele și să aibă cariera lui de suferit din cauza că am fost eu idiot.

Vă asigur că nu se mai întâmple niciodată chestia asta", a mai afirmat trapperul Ian.

A fost reţinut de Poliţie

Trapperul Ian a fost reţinut, duminică, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu acesta urinând pe scenă, în cadrul unui concert desfăşurat vineri seară în capitală, au precizat.

Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfăşurat în Capitală, în urma imaginilor apărute în mediul online, poliţiştii din cadrul Secţiei 14 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri”, a precizat Poliţia Capitalei.

Ulterior, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.