Povestea lui Paul Caracudă, eroul român care a murit la doar 36 de ani, în Afganistan. Soția: ”Mi-a spus să mă aștept la ce e mai rău”

Vă prezentăm o serie de reportaje de excepţie, dar şi demersuri pentru ca militarii români să primească recunoaşterea pe care o merită.

Ne propunem ca fiecare dintre eroii căzuţi la datorie să fie declaraţi cetăţeni de onoare ai localităţilor de domiciliu, iar numele lor să fie purtat de o stradă, un parc sau o şcoală.

Astăzi spunem povestea lui Paul Caracudă, eroul care s-a stins din viață la doar 36 de ani, în Afgansitan.

Statul român l-a onorat, autorităţile locale au promis să aibă grijă de familia lui, doar că după un an jumătate au început să anuleze pe rând tot sprijnul promis.

Situaţia este similară şi pentru Valerică Leu, care este din acelaşi oraş.

Primăria spune însă că lucrurile se vor schimba în viitorul apropiat.

Povestea lui Paul Caracudă, eroul român care a murit la doar 36 de ani, în Afganistan

Au trecut 11 ani de când Fănica Caracudă a fost anunțată că soțul ei, Paul, militar ca și ea, a murit în Afganistan și n-o să se mai întoarcă niciodată acasă la ea și la copii.

Fănica își aduce aminte de parcă ar fi fost ieri ziua în care Paul a plecat. Ziua în care ea și fetița lor de nici 1 an erau externate din spital.

Diana făcuse encefalită, fusese în comă și era doar începutul unui chin care nu s-a terminat nici astăzi…

”El nu a vrut să plece, dar, din păcate, pleca întreg batalionul lui și a fost nevoit să plece. Știa să facă, vreau să vă spun, absolut orice! Deci absolut orice… De fiecare dată, atât eu cât și el, simțeam ce simte celălalt, am simțit că se va întâmpla ceva…

El cu 3 zile înainte mi-a spus că are o misiune foarte grea și să mă aștept la ce e mai rău… de atunci am simțit că nu… că n-o să-l mai văd… nu va mai veni”, povestește Fănica Caracudă.

Cu 2 copii mici, un băiețel fără un sprijin patern care să-l ajute în timp ce crește și o fetiță rămasă cu sechele după encefalită, cu epilepsie, Fănica a avut nevoie de psiholog, ca să fie tare pentru ei.

Băiatul, Andrei, a ales să calce pe urmele părinților, fiind acum în ultimul an la liceul militar. Dar mamei i-a fost foarte greu și încă îi este. Spune că cel mai mare ajutor a venit de la colegi, atât ai ei cât și ai soțului.

”Vreau să le mulțumesc din suflet colegilor lui pentru că, pe fiecare an, pe fiecare Crăciun, veneau la copii. Îmi umplea sufletul de bucurie.

Soția eroului, mamă singură și fără niciun ajutor de la autorități

În rest, după o vreme, statul i-a luat înapoi și bruma de ajutor pe care i-o dădea în plus.

M-au sprijint, într-adevăr, la început, în primul an, l-au făcut pe soțul cetățean de onoare și în baza acelui certificat de cetățean de onoare eu am beneficiat de abonament lunar pe mijloacele de transport în comun.

Mi-a prins foarte bine, într-adevăr, le mulțumesc foarte mult dar, după un an, un an și jumătate, mi-au spus că nu am dreptul, că acel act de cetățenie este numai pentru cei care sunt în viață, nu pentru cei decedați. Și atunci n-am mai primit nici acest ajutor…”, a mai povestit Fănica.

Niciun ajutor nu a primit nici pentru fetița bolnavă, ba dimpotrivă.

Din 2013, nu s-a mai adus în România nici medicamentul vital pe care fetița trebuie să-l ia pentru epilepsie. A reușit să-l procure, din Germania, cu ajutorul unor cunoștințe din mapn, dar la costuri mult mai mari.

”Fără aceste medicamente ea nu poate să trăiască și la orice criză pe care o are uită tot ce-a învățat și iar o iau de la capăt, cu logopedie, cu chinetoterapie, cu terapie comportamentală, cu terapie… toate se plătesc! Nu există niciun centru unde poți să faci o oră de terapie gratuit.

Poate că prin intermediul acestei emisiuni se gândesc autoritățile și vor face mai mult pentru acești copii pentru că sunt foarte mulți și părintele nu-și permite. Sunt terapiile foarte scumpe. Deci 100 de lei e o oră de terapie. Trebuie zilnic terapie, zilnic logopedie, ca să aibă o viață cât de cât normală”, a mai spus Fănica Caracudă.

Paul Caracudă și Valerică Leu - 2 eroi români morți la datorie

Cu o lună înainte de Paul Caracudă, în Afganistan mai murise și Valerică Leu.

Eroul martir Valerică Leu – căzut în 2010 în Afganistan, la 31 de ani, de la aceeași unitate militară din Brașov, căzut la datorie în timpul unei misiuni pentru securizarea unei căi de acces pe autostrada Qalat-Kabul, în urma exploziei unei mine antipersonal. Avea soție și un băiețel în vârstă de 5 ani.

Și Paul Caracudă și Valerică Leu au fost înmormântați cu onoruri militare, înaintați în grad post-mortem, decorați cu Ordinul National "Steaua României" în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de razboi și, pentru ambii, s-au făcut demersuri, încă din 2015, pentru ca 2 străzi să le poarte numele.

”Sperăm să se aprobe de către consiliul local în următoarele luni după care 2 dintre străzile din zona nou reglementată urbanistic vor primi numele celor 2 eroi ai Brașovului”, spune Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Omagiul pentru eroii picați în slujba siguranței oferite de parteneriatul cu NATO a ținut doar vreun an după înmormântare.

”Nu știu, poate că pur și simplu au trecut peste… sau n-a mai fost în interesul lor…”, a mai spus soția eroului Paul Caracudă.

