Supercom - donații consistente pentru refugiați și pentru cei care rezistă în Ucraina

"În dimineața zilei de 24 februarie 2022 ne-am trezit cu totii într-o lume nouă. Mai violentă, mai incertă, mai instabilă, o lume în care războiul neprovocat este posibil și face victime chiar în apropierea frontierelor noastre. Este, în mod cert, o lume în care speram că nu o să trăim vreodată.

Niciodată războiul nu este o soluţie pentru nicio problemă dintre state, popoare sau comunităţi, ci reprezintă un imens rău, ce neagă dreptul la viaţă al aproapelui, aducând suferinţă, distrugere şi moarte.

Războiul trebuie întotdeauna respins, cu hotărâre, ca fiind un rod al tenebrelor, ce nu face cinste civilizaţiei umane.

Pentru locuitorii orașelor si satelor ucrainene a inceput calvarul traiului cu realitatea acțiunilor militare, care îi alungă din casele lor și îi împing pe drumuri. Numeroase mame cu copii, bătrâni sau bolnavi fug din calea războiului şi vin pe teritoriul patriei noastre, iar noi toti avem datoria creştinească şi românească de a-i ajuta, dupa putere, oferindu-le cele necesare supravieţuirii, dimpreună cu iubirea şi mărturia solidarităţii noastre.

Tragedia prin care au trecut si trec sute de mii de familii din Ucraina, tragedie care le va marca ireversibil destinul, este și durerea noastră. Sunt momente cumplite pentru cei aflați în calea urgiei fără a avea vreo vină.

În vremuri tulburi, trebuie să putem conta unii pe alții. Oamenii sunt alături de oameni. Puterea noastră este în capacitatea noastră de a fi uniți, în omenia de care dăm dovadă, în generozitatea cu care împărțim din puținul pe care îl avem cu cei care au nevoie de sprijin.

Cu aceste sentimente în gând şi în suflet, imediat ce s-a declansat marea tragedie si exodul refugiatilor civili din Ucraina, care au fost nevoiți să-și părăsească țara, noi -“MAREA FAMILIE SUPERCOM” - Patronatul si cei peste 2500 de salariati ai Grupului Industrial “SUPERCOM” Bucuresti – am simtit nevoia să dam mărturie, cu generoasă disponibilitate, de necesara iubire de aproapele - valoare fundamentală a civilizaţiei noastre creştine şi româneşti, asa cum am facut-o intotdeauna in cei peste 32 de ani de existenta, atunci cand a fost nevoie, in momente de suferinta, durere si necazuri ale semenilor nostri.

Am contactat Primariile de la Vama Siret, Sighetu Marmatiei si Voluntari (Ilfov), care ne-au transmis liste cu cele necesare pentru ajutorarea refugiatilor ucrainieni si a celor care lupta pe front.

Am pregatit / expediat si predat celor trei Primarii cateva transporturi cu pături, saci de dormit, pilote, produse de igiena personala (pentru copii de la varsta de 1-2 luni, pana la varstnici), conserve carne / carnati, pate porc, biscuiti, sucuri / apa minerala, tacamuri / farfurii / pahare de unica folosinta, servetele / hartie igienica / detergenti si alte produse de stricta necesitate, in valoare de peste 350.000 lei.

În acelasi timp, spiritual, cu totii ne-am asociat si ne asociem permanent rugăciunii Bisericii Noastre Ortodoxe Române Strabune, pentru a invoca milostivirea Tatălui ceresc, astfel ca pacea şi buna înţelegere între oameni să izbândească", s-a arătat într-un comunicat al Grupului Industrial SUPERCOM Bucureşti.