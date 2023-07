Superluna din această noapte, cel mai mare și mai strălucitor fenomen astronomic din acest an. Când și unde poate fi văzută

În seara de 3 iulie va avea loc prima dintre cele patru "Superluni" prognozate pentru anul 2023. Aceasta va fi unul dintre cele mai impresionante evenimente astronomice ale anului, caracterizat prin dimensiuni mai mari și o strălucire intensă.

Sursa foto: Hepta I DPA Images / Owen Humphreys

Potrivit The Old Farmer's Almanac, în seara de luni, 3 iulie, Luna plină va răsări și va atinge punctul maxim de iluminare sub orizont la ora 7:39 a.m. ET. Dacă vremea permite, puteți observa acest fenomen astronomic privind spre sud-est după apusul soarelui.

"O superlună este atunci când luna apare un pic mai mare pe cerul nostru”, a declarat Dr. Shannon Schmoll, director al Planetariului Abrams de la Universitatea de Stat din Michigan.

"Pe măsură ce luna se deplasează în jurul Pământului, nu este un cerc perfect. Așadar, există puncte pe orbita sa în care este puțin mai aproape sau puțin mai departe de Pământ”, a mai precizat acesta.

Atunci când globul ajunge în faza de lună plină într-un punct din traiectoria sa în care este mai aproape de Pământ, acesta pare să fie puțin mai mare și apare o Superlună, a explicat Schmoll.

În timp ce diferența de mărime dintre o superlună și o lună plină obișnuită poate să nu fie imediat evidentă cu ochiul liber, The Old Farmer's Almanac spune că prima lună plină a verii va fi mai luminoasă și se va afla la 361.934 kilometri de Pământ.

Această lună este cunoscută și sub numele de luna cerbului. Iulie este, de obicei, luna în care coarnele cerbilor masculi cresc în timpul unui ciclu anual de pierdere și regenerare.

Există mai multe alte nume pentru luna cerbului care provin de la nativii americani, potrivit Western Washington University.

Denumiri precum luna fierbinte se referă la vremea de vară, în timp ce termeni precum luna zmeurei și luna porumbului copt semnifică cele mai bune momente pentru recoltarea fructelor și a altor culturi, potrivit CNN.

Luni pline și superluni

În timp ce majoritatea anilor au 12 luni pline, anul 2023 va avea 13.

Vor fi două superluni în luna august, inclusiv o lună albastră, care va fi cea mai apropiată lună de Pământ în acest an, potrivit The Old Farmer's Almanac.

Cea de-a patra și ultima superlună din 2023 va răsări pe 29 septembrie.

Care sunt lunile pline rămase în 2023:

● 1 august: Luna Sturgeon

● 30 august: Luna albastră

● 29 septembrie: Luna recoltei

● 28 octombrie: Luna vânătorului

● 27 noiembrie: Luna castorului

● 26 decembrie: Luna rece