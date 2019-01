Surupăceanu, fostul deputat PSD, declarație exclusivă la Antena 3, după ce a fost achitat definitv: Banca nu dorea să deschidă cont pentru că aveam dosar

Mugurel Surupăceanu a făcut o declarație, exclusiv la Antena 3, după ce a fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de instigare la complicitate la abuz în serviciu.

”Prima oară am fost chemat la DNA în 2008. El a fost transmis prin 2015 la structura teriotrială. Nu am fost sunat, ci am primit doar o citație. A fost o etapă dificilă, a fost foarte greu. O luptă grea pe care mi-am asumat-o și am dus-o cu încrederea că adevărul va fi pus în matca lui de către justiție.

Am avut dreptate. Am avut noroc de judecători corecți, vorbesc în mod special de cei de la Curtea de Apel Craiova, la Tribunalul Gorj n-am avut acest noroc. Cel mai dificil lucru a fost să îmi mențin familia în echilibru, pentru că din păcate nu doar noi suferim. A fost cea mai mare provocare pe care eu și familia mea am reușit să o depășim cu bine.

Ieșirea mea din politică a avut un efect pozitiv asupra mediului de afacere. De când am ieșit, m-am concentrat pe muncă și am avut rezultate foarte bune.

Am fost respinși pentru evaluare din cauza faptului că eu aveam dosar penal. Din fericire nu ne-a afectat afacerea pentru că nu am apelat la credite, dar s-a întâmplat ca banca să nu dorească să îmi deschidă cont pentru că aveam dosar”, a declarat Surupăceanu.