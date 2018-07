Salvare miraculoasă cu preţul unei alte vieţi. Tânăra de 18 ani care se afla în stare gravă după ce a mâncat ciuperci şi a primit un ficat de la un băiat de 14 ani, aflat în moarte clinică, a vorbit cu Antena 3 despre drama prin care a trecut în ultimele zile.

”A însemnat enorm pentru mine. Am avut parte de o nouă șansă la viață. Am fost foarte calmă, nu mi-a fost frică deloc. Am fost optimistă, nu m-am gândit că o să aștept foarte mult. Mătușa mea voia să îmi doneze ea. Nu mă doare nimic. Totul s-a întâmplat de la ciuperci. Îmi doresc să plec acasă”, a declarat fata.

Urmează imagini care vă pot afecta emoţional.