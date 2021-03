Tânără luată pe sus de jandarmi în Capitală: ''Suntem la protest. Trebuie să purtăm mască la protest?''

Mii de oameni au protestat în Capitală, pentru a treia zi consecutiv, faţă de restricţiile impuse de autorităţi. O

Oamenii au scandat lozinci împotriva instutuţiilor-cheie ale statului român.

Discuţia dintre jandarmi şi tânăra reţinută seara trecută în Bucureşti.

Jandarm: ''Mască de ce nu purtaţi? Declaraţie aveţi?''

Tânără: ''Suntem la protest. Trebuie să purtăm mască la protest?''

Jandarm: ''Sigur că da. Aşa spune legea''

Tânără: ''Păi da, dar legea asta trebuie să se ducă''.

Un alt tânăr, chiar dacă avea o adeverinţă de la angajator a primit amendă pentru tulburarea liniştii publice.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, despre care am aflat deja din sondajele de opinie recente că are o rată de aprobare care se apropie de zero, a fost subiect de revoltă pentru mulţi dintre oamenii ieşiţi la protest.

Oamenii adunaţi în Piaţa Universităţii au plecat în marş spre sediul Guvernului unde au fluturat steaguri şi şi-au spus nemultumirile.

Marşul a continuat apoi din Piaţa Victoriei spre Palatul Cotroceni.

Protestul din Capitală s-a încheiat în jurul orei 23.

Manifestaţia violentă de luni noaptea s-a încheiat cu peste 220 de sancţiuni, în valoare de peste 200 de mii de lei.

De altfel, 188 de persoane au fost săltate şi duse la audieri.

