O tânără care și-a pierdut memoria a fost găsită pe străzile din Sibiu

O femeie din Sibiu a aflat povestea tinerei și apoi a demarat o campanie pe Facebook pentru a reuși să o ajute pe tânără să se întoarcă acasă, în siguranță.

Totul a început în urmă cu câteva zile, atunci când tânăra de 22 de ani a fost găsită pe străzile din Sibiu și a explicat că își caută familia, însă din cauza faptului că și-a pierdut memoria, nu mai știa cum o cheamă sau unde locuiește.

Luiza Sîrbu a folosit fotografia tinerei și a postat pe Facebook, în speranța că postarea se va distribui și va ajunge la cineva care o cunoaște pe tânără.

"Eu am lucrat la o spălătorie de pe Calea Șurii Mari, de lângă Hornbach. Lucrând până seara târziu, patrulele de poliție mai veneau și stăteau cu mine când era întuneric. Așa am ajuns să cunosc majoritatea polițiștilor din zona aceea. Alaltăieri am primit mesaj de la un domn polițist întrebându-mă dacă o cunosc pe acea doamnă, care susținea că are o rudă care lucrează la una din spălătoriile de lângă Hornbach. Nu o știam, dar am întrebat dacă aș putea să public poza ei pe rețelele de socializare, pe grupurile pe care mai fac postări și mi s-a dat acordul. În momentul următor am distribuit poza peste tot pe unde am putut, iar lumea a luat inițiativa și a distribuit mai departe postarea mea de aproximativ 900 de ori", a declarat Luiza Sîrbu pentru turnulsfatului.ro.

Tânăra care și-a pierdut memoria și-a găsit familia în 48 de ore

În aproximativ 48 de ore, postarea a devenit virală, fiind distribuită de peste 1000 de persoane, astfel încât fotografia tinerei a ajuns și la oamenii din Afumați, județul Ilfov, localitatea în care tânăra locuiește.

"Ieri în jurul orei 13-14 a început lumea să îmi scrie că fata este din Afumați, Ilfov. Am primit vreo 50 de mesaje și toate spuneau același lucru. Am comunicat domnului polițist cu care vorbisem inițial aceste informații și mi-a spus să cer date de contact și mai multe detalii despre ea, eventual o poză după buletin. Am găsit-o pe o doamnă care susține că este vecină cu ea și mi-a trimis o poză după buletinul vechi, mi-a spus că îi cunoaște frații și mi-a povestit mai multe despre viața familiei ei.

Între timp am reușit să iau legătura chiar cu unul din frați și am aflat de la ei că nu au o situație financiară atât de bună și depind de poliție și spitalul din Sibiu să o poată transfera în Ilfov. Țin să le mulțumesc tuturor persoanelor care m-au ajutat să o găsesc, prin ridicarea postării, prin distribuire și prin orice metodă care le-a fost la îndemână. Mi-a fost de folos să aflu cine este fata și să pot transmite mai departe domnului polițist", a explicat femeia din Sibiu care a ajutat-o pe tânără să își găsească familia.