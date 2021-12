Bătrâna de 86 de ani care a pus satul Dâmbovicioara pe harta turistică: "Trebuie să avem grijă de noi"

La 86 de ani cu șase copii, tanti Fița a trecut prin multe încercări, iar cusutul iilor a fost terapia de care a avut nevoie de-a lungul timpului.



„Coseam la lampă că nu aveam lumină și așa am învățat. Am fost foarte vrednice şi pricepute", spune tanti Fiţa.



Secretul stă în materiale, culori și îndemânare. Dacă pe primele două le poți cumpăra, îndemânarea vine numai prin lucru.



O ie nu o poți coase decât într-un an de zile și toate modelele care erau făcute erau făcute din memoria lor. Știau să asorteze culorile, erau adevărate creatoare de modele. Aceste ii nu se numesc bijuterii sunt giuvaieruri", spune Raluca Busuioc de la Centrul de Informare Turistică.



Tanti Fița ne îndeamnă cu înțelepciune să contribuim pentru binele comunității. Iile cusute de ea sunt purtate de turiștii care vizitează Dâmbovicioara. Rupte sau aruncate unele dintre ele au fost adunate de fiica ei de pe la rude și vecini, iar tanti Fița le-a redat strălucirea.



„Tanti Fița a fost una dintre cele mai importante persoane care au fost în jurul. Ea m-a încurajat și mi-a dat putere să înțeleg lucrurile acestea, să înțeleg însemnătatea iei", mai spune cineva.



Crăciunul este o sărbătoare importantă de petrecut atât cu familia cât și cu comunitatea. Trebuie să avem grijă unii de alții, spune cu înțelepciune tanti Fiţa, femeia care scrie istoria în micul stat din Argeş.

