Tăriceanu: Al doilea pilon al statului paralel a fost îndepartat. Trebuie să mergem până la capăt

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, joi, la "Sinteza zilei", că deși statul paralel a fost demantelat plin plecarea fostului adjunct al SRI, Florian Coldea, iar acum a Laurei Codruța Kovesi, trebuie mers până la capăt cu restaurarea instituțiilor, pentru că s-a creat o serie de legături între oamenii din servicii și cei din justiție.

"După decizia de revocare a doamnei Kovesi am stat și am reflectat și am făcut chiar un text pe care l-am postat pe pagina mea de Facebook. Înaintea postării seara târziu stăteam și mă gândeam că poate acestui text ar merita să-i dau un titlu - nu, nu încerc să fu jurnalist, dar poate ca să atragă un pic mai mult atenția.

Și ideea care mi-a trecut prin minte a fost următoarea: Al doilea pilon al statului paralel a căzut, s-a rupt, a fost îndepărtat. Și după aceea am stat și m-am gândit că, de fapt, statul paralel a fost în acest fel demantelat plecând Coldea și plecând acum doamna Kovesi?

Și vă spun că am mari dubii în această privință și am să vă și explic de ce", a spus Călin Popescu Tăriceanu.