Tăriceanu, declarație neașteptată: Mi-am luat țeapă!

„Am urmărit conferința de presă a miniștrilor Educației și Sănătății în speranța că o să văd un plan pentru deschiderea școlilor. Mi-am luat țeapă! În loc de soluții am asistat la aceeași acțiune de propagandă găunoasă în care Guvernul Orban excelează”, scrie pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu.

El afirmă că a înțeles că nu sunt tablete pentru învățământ online, nu sunt măști pentru copii și profesori, că s-a renunțat la declarația pe propria răspundere a părinților, „(o lecție pe care o avem de învățat: și niște guvernanți proști cedează la presiune publică”, dar și că decizia despre cum va începe școala se amână.