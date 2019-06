Tăriceanu, mesaj pentru criticii Secției Speciale: Sunteţi gata să sacrificaţi libertatea şi independenţa judecătorilor

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că cei care doresc desfiinţarea Secţiei speciale de investigare a magistraţilor sunt pregătiţi "să sacrifice libertatea şi independenţa judecătorilor".



"Văd o agitaţie neobişnuită în anumite zone după ce Comisia de la Veneţia a opinat că există neclarităţi în procesul de numire şi funcţionare a Secţiei speciale de investigare a magistraţilor. Poate membrii Comisiei or fi având unele semne de întrebare, dar voi, apărătorii vechiului sistem, sigur nu aveţi. Vă prefaceţi că nu ştiţi de ce s-a înfiinţat această secţie. Vă reamintesc eu, pe scurt: pentru că, atunci când de anchetarea magistraţilor se ocupa DNA, aveam parte, în fapt, de o amplă operaţiune de confecţionare a unor dosare pentru şantajarea instanţelor de judecată. Când Secţia s-a înfiinţat, la DNA dospeau pentru vremuri 'oportune' peste 4.000 de dosare pe numele unor magistraţi. Când a fost momentul transferului acestor dosare la noua Secţie, acelaşi DNA a clasat mai mult de jumătate dintre ele. Dovada clară că erau ţinute doar ca metodă de şantaj. Pe atunci era totul în regulă, nu-i aşa, pentru că doamna Kovesi şi acoliţii ei aveau drept de viaţă şi de moarte asupra Justiţiei, punând pumnul în gura judecătorilor şi forţându-i să danseze în câmpul tactic după muzica serviciilor", a scris marţi Tăriceanu pe Facebook.



El a susţinut că Secţia dedicată anchetării magistraţilor este "complet independentă şi plasată sub autoritatea CSM", garantul independenţei Justiţiei.



"Acum când avem o Secţie dedicată anchetării magistraţilor, o secţie complet independentă şi plasată sub autoritatea CSM, garantul independenţei Justiţiei, brusc nu mai e în regulă. Oare de ce? Simplu: din interes, ignoranţă ori pur şi simplu ticăloşie, sunteţi gata să sacrificaţi libertatea şi independenţa judecătorilor. Sunteţi gata să faceţi orice ca să îngropaţi greşelile - eufemistic spus greşeli - trecutului. Sau şi mai simplu: din pură complicitate cu artizanii menţinerii Justiţiei în genunchi, de ani şi ani de zile", a adăugat preşedintele ALDE.



Potrivit acestuia, comuniştii au făcut Justiţia cu procurorii şi securiştii, iar regimul Macovei-Kovesi-Băsescu "a adăugat acestora arhiva SIPA, CNSAS, ANI sau interceptările ilegale ale SRI".



"Şantaj, ameninţări, intimidări, nu aţi precupeţit niciun efort. În ţara lui Negulescu-Portocală, România a devenit, într-adevăr, o imensă portocală, una mecanică, exact ca în romanul lui Burgess. Naturală şi colorată la exterior, dar ascunzând sub coajă un imens şi tenebros mecanism de mare precizie - mecanismul dictaturii statului paralel cu sprijinul nepreţuit al procurorilor. De asta şi nu de altceva vă repugnă Secţia specială, nu vă mai ascundeţi pe după plop, băieţi! Şi mai răsfiraţi-vă, cât de cât, că bate la ochi...", a mai scris Tăriceanu.