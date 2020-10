Tarifele RCA cresc din nou! Majorarea este semnificativă

Aceștia susțin că, pe lângă prețul de 100 de lei al unei polițe RCA, erau nevoiți să mai pună încă 20 de lei din contul lor, deoarece cheltuielile cu reparațiile sunt foarte mari.

De altfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară, a efectuat controale la cei doi mari asiguratori care dețin aproximativ 70% din piața formată din aproximativ 6 milioane de contracte RCA unde a descoperit mai multe nereguli.

ASF nu le-a impus acestora să crească prețurile, ci le-a impus să remedieze toate neregulile, astfel încât cei doi asiguratori au decis că trebuie să majoreze prețurile pentru a rezolva toate aceste probleme.

Așadar, prețurile au crescut deja cu 10% în cazul celor doi asiguratori. Asta înseamnă că șoferii care vor încheia polițe RCA cu cele două companii vor plăti mai mult cu aproximativ 50 de lei.

Analiștii financiari spun însă că prețurile se vor majora și în cazul celorlalți asiguratori de pe piață.

Ce risca cei care circula fara RCA?

In cazul in care o masina circula fara RCA valabil, proprietarul urmeaza sa fie sanctionat cu o amenda care este cuprinsa intre 1000 si 2000 de lei. Avand in vedere faptul ca soferii si proprietarii de autoturisme au in prezent posibilitatea de a achizitiona RCA ieftin, asumarea platii unei astfel de amenzi nu este justificata. Lipsa asigurarii poate duce chiar si la radierea din circulatie a masinii.

In momentul in care un vehicul circula fara RCA valabil, proprietarului i se retin placutele de inmatriculare si certificatul de inmatriculare. Atunci cand este retinut certificatul, politistul va elibera o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.

Atunci cand proprietarul vehiculului nu dovedeste in 30 de zile de la primirea certificatului provizoriu faptul ca a platit asigurarea, politia va dispune la radierea masinii din evidenta, in conformitate cu articolul 76, alin. 3 din Codul Rutier.

Pentru a evita toate aceste probleme este suficient ca fiecare conducator auto sa dispuna de o polita de asigurare pe care sa o prezinte in format fizic sau electronic politistului, atunci cand acesta o solicita.