Tatăl adoptiv al fetiței din Mehedinți, despre starea micuței: „Nu are nicio problemă. Am calmat-o cu multă dragoste”

foto- Pexels

Gabi Săcărin, tatăl adoptiv al fetiței abuzate, a făcut declarații în exclusivitate pentru Antena 3. Bărbatul spune că micuța a fost examinată și că nu ar avea probleme.

„Am plecat la IML Craiova pentru constatarea stării fizice a copilului. S-au făcut examinări. Copila, la acțiunea de ieri, nu a pățit nimic. Bineînțeles că emoțional a fost puțin speriată la început. Acum nu are nicio problemă, se joacă cu băiatul nostru și cu Ramona. Am calmat-o cu multă dragoste. A stat în brațele soției mele tot timpul, care a mângâiat-o, a pupat-o, a liniștit-o”.

„Noi știm foarte bine la ce școală va merge Sorina. Ea e deja asigurată pentru că din momentul în care eu am un ceritificat de naștere, am 30 de zile de la asiguratorul meu să asigur și acest copil. I-am trimis documentele și are asigurare medicală egală cu copiii mei naturali. Ea e copilul meu acum”.