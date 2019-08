Tatăl celei de-a treia fete dispărute din Caracal, declarații cutremurătoare: „Nu mai am lacrimi. Mafia din Caracal nu va dispărea niciodată”

Povestea tulburătoare a celei de-a treia fete

Nelu Geneș, tatăl fetei dispărute la Caracal în 1999, a vorbit despre drama care continuă să îl macine și în ziua de astăzi, la 20 de ani de când și-a pierdut fiica, din cauza iresponsabilității dovedite de autoritățile române. Bărbatul nu a mai auzit absolut nimic de Geneș Mihaiela Geanina încă de atunci.

„După 20 de ani nu mai am lacrimi. Viața unui om în România nu valorează nici cât un sac de cartofi. Mafia din Caracal nu a dispărut, nu dispare și nu va dipărea niciodată.

Nu am primit nici măcar o hârtie cu trei rânduri să mă fi liniștit cumva, să-mi spună cineva că suntem pe drumul cel bun. Am primit o singură hârtie după 3 luni de zile în care mi se spunea că sesizarea dispariției face obiectului unui dosar penal. Care dosar penal? Că eu m-am dus ca părinte și am spus că vreau să-l văd și mi s-a spus că nu am acces.

Eu știu cine e cel care mi-a răpit fata. M-am dus cu martorii și cu trei vecini de-ai lui, am spus că vreau să stau de vorbă cu comandantul poliției sau cu adjunctul. Am așteptat ore întregi, mă duc și îl găsesc undeva spre trei dimineața și îmi spune că i-a dat drumul pe ușa din spate pentru că procurorul a spus că nu-s probe să fie reținut. Ce probe mai voia când eu aveam acei martori?”, a spus Nelu Geneș, tatăl fetei dispărute.