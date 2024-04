Tatăl lui Sebi, cu lacrimi în ochi: ”Totul a fost o bătaie de joc împotriva familiei” | Tensiuni la ultimul termen al procesului lui Vlad Pascu

Tensiune la ultimul termen al procesului lui Vlad Pascu, tânărul drogat care a ucis doi studenţi la 2 Mai.

Şedinţa a început la ora 10:00, iar avocatul familiilor victimelor a pregătit o întreagă strategie pentru a amâna procesul până când se va stabili dacă magistratul va fi suspendat.

Înainte de a intra în sală, tatăl lui Sebi a declarat că a venit cu gândul de-a nu o mai vedea pe judecătoare.

”Sincer, nu am venit cu niciun gând. Nu mai am nicio speranță, nu mai am nimic. (n.r. - Am venit) Cu gândul să no mai mai găsesc pe doamna judecător”, a spus cu ochii în lacrimi tatăl lui Sebi.

Întrebat dacă se teme că se va încheia acest proces, tatăl lui Sebi a răspuns: ”Nu, nu se va încheia. Se va amâna sută la sută. Cred că este decizia cea mai bună în acest dosar, să scăpăm de această judecătoare care nu și-a făcut treaba până acum.

Totul a fost o bătaie de joc împotriva familiei, împotriva mea. Oricum eu nu mai simt nimic în momentul de față. Pot să duc. I-am promis lui Sebi că o să duc totul până la capăt”, a mai spus bărbatul.

Judecătoarea care a întrebat în sala de judecată dacă Sebi este prezent la proces, continuă să judece dosarul. Ea se află din nou față în față cu părinții îndurerați, la doar o zi după ce CSM a amânat o decizie în privința suspendării sale.

La Judecătoria Mangalia este programat un nou termen în procesul în care Vlad Pascu este acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală, conducere sub influența drogurilor și fugă de la locul faptei. În condițiile în care Pascu a cerut judecarea în procedură simplificată, acesta ar trebui să fie ultimul termen iar instanța să rămână în pronunțare.

Avocatul familiilor victimelor au anunțat că vor cere amânarea acestui termen, pentru că vor să aștepte decizia CSM cu privire la judecătoare.

Membrii secției de judecători din CSM au decis să amâne o decizie în privința suspendării pentru a-i da șansă judecătoarei să se apere.

Inspectorii judiciari au cerut că ea să nu mai între în sala de judecată pe perioada anchetării ei disciplinare, însă CSM a amânat decizia pentru a-i da șansă judecătoarei să își pregătească apărarea.

Inspectorii judiciari apreciază că în procesul lui Vlad Pascu de la Judecătoria Mangalia "exercitarea în continuare a funcției de către judecătoare ar putea afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurilor disciplinare și ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției".

Familiile celor morți sau răniți în accidentul de la 2 mai au cerut, în repetate rânduri, înlocuirea judecătoarei. Cererile rudelor victimelor au fost, până acum, respinse.