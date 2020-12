Tătaru, concluzii după controlul de la spitalul din Reşiţa: "Avem un management defectuos în foarte multe unităţi medicale”

Reamintim că după ce Antena 3 a difuzat imagini revoltătoare de la Spitalul Județean de Urgență din Reșița în care apar mai mulți bolnavi dezbrăcați stând în condiții mizere, autorităţile s-au autosesizat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița a deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu iar ministrul sănătăţii Nelu Tătaru a prezentat pentru Antena 3, primele concluzii ale controlului efectuat în spitalul groazei

Prima concluzie: Neacordare de asistenţă medicală

"Ne-am sesizat, am şi trimis Inspectia Sanitară de Stat, am făcut evaluările, s-au dat şi amenzi. Acolo o neacordare de asistenţă medicală, dincolo de condiţiile improprii. Chiar şi ieri şi astăzi am trimis şi Corpul de Control al ministrului care va face o evaluare. Avem acolo discuţii vis-a-vis de o acreditare a Autorităţii Naţionale de Magement şi Calitate în Săntate pentru o unitate medicală care nu prezintă nicio condiţie pentru desfăşurarea activităţii medicale. Avem un management defectuos în foarte multe unităţi medicale”, a spus Nelu Tătaru pentru Antena 3.

Întrebat de jurnalistul Sergiu Cora ce ştie de bolnavii de COVID-19, despre care s-a spus că au afecţiuni psihice, dezbrăcaţi şi în agonie pe holurile spitalului din Reşiţa, Nelu Tătaru a precizat că:

"Erau pacienţi infectaţi Covid-19, din ce am putut vedea nişte pacienţi neglijaţi, ceea ce nu trebuie să existe într-un sistem medical. Nu aveau nicio afecţiune psihică".

A doua concluzie: Pacienţii nu aveau afecţiuni psihice

"Este păcat că acei pacienţi infectaţi Covid-19, au corespondentul această patologie a Covid dă şi element de depresie dă şi agitaţie psihomotorie, dar nu este o scuză. Managementul de la Reşiţa, un manager pe care l-am schimbat pe perioada starii de urgenţă pentru management defectuos atunci când Legea 55 nu mi-a mai dat voie să pot coordona activitatea medicală a fost repus, iar astăzi vedem rezultatele” ,a mai spus Nelu Tătaru.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean Reşiţa şi o va demite pe managerul de la Spitalul Județean de Urgență, Tătaru a precizat că:

„Da, am avut o discuţie, a venit propunerea şi din partea lui (n.r preşedintele Consiliului Judeţean Reşita) şi din partea noastră pentru demiterea doamnei manager”, a mai spus Nelu Tătaru pentru Antena 3.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Reșita a fost sancționat cu 10.000 de lei, pentru neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și reparații a clădirilor sanitare.

Asistenta șefă a secției de Pneumopftizilogie si asistenta șefă a secției de Boli Infecțioase au fost sancționate cu câte 2.000 lei pentru nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar. Pentru același motiv, tot cu 2.000 lei a fost amendată și una dintre infirmiere.

O altă asistentă medicală care lucrează la secția de Boli Infecțioase a fost sancționată cu 2.400 lei pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activități medicale.