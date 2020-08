Taximetrist bătut fără milă și abandonat pe stradă. Cine sunt tinerii care au fost la un pas să-l ucidă

Sâmbătă dimineață, 01 august 2020, a fost sesizat prin apel 112 faptul că pe o stradă din sectorul 3 București, a avut loc o altercație, în urma căreia un taximetrist a fost rănit.

Taximetristul rănit a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și a rămas internat. Bărbatul a fost bătut cu sălbăticie de doi tineri care i-au furat încasările.

Doi tineri i-au furat banii unui taximetrist, după care l-au bătut

A fost lovit cu picioarele în cap și l-au lăsat să zacă în mijlocul unui bulevard din București! Momentul îngrozitor în care taximetristul este lovit cu sălbăticie a fost înregistrat de un martor cu telefonul mobil.

Potrivit Poliției, taximetristul ar fi solicitat sprijinul unui coleg să găsească mai multe persoane, care i-ar fi sustras o sumă de bani.

„La un moment dat, victima i-a indicat colegului că a observat persoanele căutate, a coborât din mașină, moment în care s-a declanșat conflictul în care bărbatul a fost lovit. În urma cercetărilor efectuate de Secția 10 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au fost identificate persoanele implicate, doi bărbați de 19 și 25 de ani. La acest moment sunt audiați la sediul secției de poliție. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvâșirii infracțiunii de vătămare corporală”, arată Poliția Capitalei.

Cei doi agresori au fost audiați și arestați preventiv pentru 30 de zile!

