Teodor Meleșcanu: „Nimeni nu știe cum s-a ajuns în situația ca ALDE să-l susțină pe Mircea Diaconu la prezidențiale”

Foto: gov.ro

Teodor Meleșcanu, fostul ministru de Externe, a declarat la un post de televiziune că nimeni nu știe cum s-a ajuns în situația ca ALDE să-i susțină candidatura la alegerile prezidențiale lui Mircea Diaconu.

”Sunt mai multe mișcări care într-adevăr au creat o stare de preocupare la nivelul ALDE. Într-un partid care este foarte disciplinat și bine structurat deciziile sunt promovate de lideri și acceptate în mare măsură de membri. Marea majoritate, propunându-se ieșirea de la guvernare au acceptat. Ăsta a fost primul pas. Lucrurile care au urmat au fost diferite (…) Punctul forte era candidatura la președinție a domnului Popescu Tăriceanu. Ne oferea posibilitatea să facem o campanie foarte bună, toată lumea să se implice. Din păcate, s-a ajuns la o altă soluție, susținerea unui candidat indepedent, domnul Mircea Diaconu”, a declarat Teodor Meleșcanu.

Senatorul ALDE a mai spus că decizia de susținere a lui Diaconu a fost luată fără a fi discutată de conducerea ALDE.

„Nimeni nu știe cum s-a ajuns și nimeni nu a discutat în forurile partidului despre această temă. Sunt vicepreședinte al ALDE și am aflat întâmplător, într-o discuție care nu îmi era destinată mie și am făcut ochii foarte mari. Atunci am aflat de această decizie. Sigur, ulterior ea a fost ratificată, pentru că lucrurile nu aveau cum să se mai întoarcă înapoi„.