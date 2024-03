Tezaur valoros descoperit în Vrancea, posibil de peste 2000 de ani. Un bărbat a găsit 152 monede de argint

Un tezaur format din 152 de monede de argint a fost descoperit într-o localitate greu accesibilă din Vrancea.

Descoperire importantă făcută de către doi detectoriști în județul Vrancea.

Aceștia au găsit un tezaur cuprins din 152 de monede de argint într-o zonă greu accesibilă din comuna Poiana Cristei.

În GALERIA FOTO puteți urmări mai multe imagini cu descoperirea făcută în Vrancea.

Cei doi tineri au anunțat imediat autoritățile, iar monedele au fost predate primăriei din localitate.

Potrivit legii, monedele vor fi predate către Direcția de Cultură a județului Vrancea, iar după expertizare acestea vor ajunge în custodia Muzeului Județean.

Ionuț Apostol se ocupa de doi ani de căutarea comorilor ascunse în pământ

Are un detector performant și împreună cu un prieten, în weekenduri merg cu aparatele și caută comori ascunse.

În satul Podu Lacului au avut o surpriza. Detectorul lui Ionuț a indicat prin sunetele scoase ca sub pământ ar fi metale prețioase.

"Mergând prin pădure am avut un semnal mai puternic. Am săpat și am găsit primele două monede, nu foarte adânc. Au fost și la 20 de centimetri și la 40 de centimetri", a spus Ionuț Apostol.

Monedele din argint cântăresc între 12 și 20 de grame una și aveau pe una din fete chipuri diferite.

Au anunțat îndată primarul comunei și au predat în prezența politiei tezaurul descoperit.

De altfel, edilul comunei a fost cel care a postat imagini pe o rețea de socializare cu descoperirea făcute de către cei doi tineri.

"Descoperirea lor întărește celelalte izvoare care arată că noi suntem pe aici de peste 2000 de ani", a spus primarul comunei Poiana Cristei, Vlad Petruș.

Au fost anunțate autoritățile de la Direcția de Cultură care împreună cu arheologi de la Muzeul de istorie al Vrancei vor merge în zona pentru cercetarea amănunțită.

"Vor fi transferate la Direcția de Cultură Vrancea care va face un act constatator. Vor fi duse la muzeul Vrancei. Arheologii vor merge la locul unde au fost descoperite pentru a vedea contextul în care au fost descoperite", a spus Valentin Muscă, directorul Muzeului de Istorie a Vrancei.

Potrivit legislației în vigoare, descoperitorul unui artefact primește, după efectuarea expertizei de specialitate, 30% din valoarea tezaurului, iar în cazul în care descoperirea este una excepțională, o bonificație de 15% din acea valoare.