Theodor Stolojan confirmă reţeta averii: "Eu mănânc seara iaurt. Este un mod de a mânca sănătos"

Theodor Stolojan, autorul declaraţiei care a devenit virală în mediul online, a comentat în cadrul emisiunii "Decisiv" răspunsul pe care l-a dat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Întrebat cât de bogat este, Theodor Stolojan a oferit amănunte din cariera sa de politician, dar şi din viaţa personală.

"Am uitat să vă spun că mănânc iaurt în fiecare seară. Vă poate confirma orice asistent al meu. Cât de bogat sunt? Eu zic că fac parte din clasa de mijloc, partea de sus, upper-level. Nu fumez, nu beau, poate un pahar de vin de Paști, de Crăciun, mănânc iaurt în fiecare seară. Banii pe care i-a câştigat, în general, i-am investit. Deci eu am un portofoliu de acţiuni. Am avut salariu bun la Banca Mondială, am avut venituri foarte bune ca parlamentar european, am fost 11 ani parlamentar european. Sunt foarte ordonat şi foarte atent la risipă. Când eram prim-ministru, am micșorat cănile de cafea, dar nu din cauză că se consuma cafea, ci pur şi simplu, am constatat că cei cu care stăteam de vorbă, nu plecau până nu terminau cafeaua", a răspuns Theodor Stolojan, fost premier şi fost ministru de Finanţe.

Întrebat de Cătălina Porumbel despre provenienţa iaurtului, Theodor Stolojan a făcut precizări despre declaraţia făcută şi a confirmat faptul că iaurtul este în continuare savurat seara, iar "asta este o realitate".

"Am precizat în discuţie că am investit economiile pe care le-am făcut. (...) E un mod de a mânca sănătos", a precizat Theodor Stolojan despre ingredientul său preferat pe care alege să îl consume seara.

