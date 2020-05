Tiberiu Galamboș, fost instructor la MISA lui Bivolaru, implicat în scandalul de la hipermarket: ”Am primit avertizare de la poliție”

”Am cerut ca din conducerea Kaufland să vină cineva să avem o discuție pe tema respectivă. Vrem să vă arătăm și noi legea că hotărârea de guvern nu ne obligă să fim termoscanați la intrarea în magazin.

E abusrd! Pentru ce să iei temperatură? Nu e niciun indiciu că ești bolnav. S-au venit trupe de la pază și ordine, s-au încins discuțiile. A venit un domn mai înalt și a zis că nu dorește să fie termoscanat, au sărit pe el. De acolo a pornit.

Au chemat apoi să vină poliția pentru acel om, apoi i-a luat pe oamenii ăștia S-a format așa un curent de opinie. S-a făcut proces verbal. Am discutat și eu cu poliția. Am primit o avertizare. Am întrebat de ce? Eu am vrut doar să aplanez discuția”, a declarat Tiberiu Galamboș, reprezentantul Asociației Civică Dreptatea.

Cine e de fapt Tiberiu Galaboș

Tiberiu Galamboș are o asociație pe care o găsim chiar pe site-ul Camerei Deputaților, e vorba despre ONG-ul Asociația Civică Dreptate.

De asemenea, numele lui este legat de Gregorian Bivolaru și Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut( MISA). Galamboș ar fi fost instructor și cursant MISA, care ar fi organizat chiar Săptămâba Arhanghelilor în 2009.

Totodată fiica lui Izabella Galamboș fusese colegă de liceu cu Maria Harhata, fata despre care se spusese că a fugit de acasă la MISA.