Ţintă aeriană detectată în zona Insulei Şerpilor. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea. MApN: Două avioane F-16 au fost ridicate

Modificat la 09:48 14 Noi 2026

Publicat la 09:48 14 Noi 2026

<1 minut de citit Publicat la 09:48 14 Noi 2026 Modificat la 09:48 14 Noi 2026

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. FOTO: Facebook MApN

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a informat că, în cursul dimineţii de sâmbătă, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană în zona Insulei Şerpilor.

Potrivit unui comunicat de presă, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de est a judeţului Tulcea, iar la ora 4:45 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Ulterior, la ora 5:39, a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 5:52, a precizat MApN.