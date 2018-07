Tips & Tricks – NASA de NUNTA

Vara aceasta urmeaza sa fii nasa? Ai vrea sa stii ce anume presupune acest rol si cum sa il indeplinesti cu brio? A fi nasa pentru un cuplu care face cel mai important pas in relatia lor, este o onoare ce trebuie tratata ca atare, rolul asumandu-ti-l cu drag, nu de nevoie.

MARELE EVENIMENT – prezenta si atitudine

INAINTE de nunta - Rolul unei nase nu este sa fie alaturi de cuplu doar pe parcursul nuntii, ci si inainte si dupa aceasta zi speciala. Ajuta-i sa se organizeze, punandu-le la dispozitie experienta pe care ai avut-o tu, fara a te impune cu propriile-ti dorinte. Lasa-i sa isi creeze evenimentul perfect pentru ei insisi, personalizandu-l dupa ceea ce le place si ceea ce isi doresc ei, gasind echilibru pentru ca acestia sa nu faca investitii nefondate, pe care sa le regrete ulterior. Sfatuieste-ti finii sa isi asculte instinctul si sa nu se lase prada consumerismul din aceasta industrie, facandu-si alegerile in functie de bugetul si preferintele pe care le au, gasind o cale de mijloc atunci cand au viziuni diferite asupra unor aspecte ce tin de organizarea si planificarea evenimentului. De la aranjamentele florale si locatii (biserica, sedinta foto, restaurant), pana la tinutele si accesoriile pe care le vor alege, mirii vor avea nevoie de sfaturi practice, de cineva care sa le ofere un top al celor mai bune variante, decizia finala apartinandu-le.



Nu neglija aspectul tau. Alege unul dintre vastele modele de rochii, disponibile online, pentru a eficientiza timpul cautarilor. Opteaza pentru un tipar simplu, dar elegant, care sa iti puna in evidenta silueta, integrandu-se in decorul si tematica evenimentului. Evita culorile tipatoare, stridente, concentrandu-te pe nuante placute, calde sau culori clasice vibrante (negru, rosu). Totodata, tinuta ta trebuie sa fie comoda, pentru a te putea deplasa cat mai usor, oferindu-ti libertatea de miscare.



IN TIMPUL nuntii - Este foarte important ca pe parcursul evenimentului sa fii alaturi de proaspatul cuplu casatorit, dandu-le sfaturi si sustinandu-i, ajutandu-i sa se bucure de ziua lor speciala. Incearca sa preiei anumite sarcini si sa gestionezi situatiile, oferindu-le sansa de a se distra si de a savura fiecare moment special al nuntii lor. Atat pe timpul zilei, cat si pe parcursul petrecerii, fii pozitiva, energica si nu te lasa prada emotiilor.



Pentru ca nu trebuie sa iti neglijezi propria imagine, daca simti ca este nevoie de o tinuta suplimentara care sa iti ofere un look fresh la petrecere, alege una dintre vastele modele de rochii din dantela, astfel incat sa stralucesti pe ringul de dans, alaturi de iubitul tau sot.

Rolul nasilor

„Parintii spirituali” au rolul de a sprijini si consilia tanarul cuplu casatorit, ajutandu-si finii cu propria experienta pentru a depasi perioadele in care acestia nu mai simt fiorii iubirii dintre ei. Invata-i despre cum sa se iubeasca si sa se aprecieze, despre cum sa mentina o relatie de cuplu, in mod special dupa aparitia unui copil.

Apreciaza onoarea de a fi nasa, fiind constienta ca nu doar finii au de invatat de la nasi, ci si invers. Pune un accent mare pe relatia voastra, pastrand-o speciala, asa cum este consemnat si in Cartea Sfanta.

Bucura-te alaturi de fini de evenimentul acestora si asigura-le toate conditiile pentru ca ei sa se distreze, sa aiba parte de o nunta exact asa cum isi doresc. Sfatuieste-i si incearca sa echilibrezi viziunea subiectiva cu cea obiectiva, ghidandu-i cu sfaturi din propria experienta, asupra a ceea ce este cu adevarat important.