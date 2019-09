Tonel Pop, avocatul familiei Luizei: „Procurorul a consemnat lucruri neadevărate, pe care nici măcar Gheorghe Dincă nu le-a spus”

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a fost prezent la audierea lui Gheorghe Dincă de astăzi. Avocatul spune că inculpatul a mințit în mare parte.

„Nu pot să vă spun ce a declarat Gheorghe Dincă, dar pot să vă spun că era foarte revoltat și supărat pe mine de ce vorbesc în presă și de atitudinea mea. Am refuzat să semnez consemnarea declarației lui pentru că aceasta nu corespunde întru totul adevărului, așa cum îl declară el. Gheorghe Dincă spune niște lucruri, iar consemnările sunt în defavoarea Luizei și sunt altele, schimbate ca nuanță grav, față de cele declarate de Dincă.

În general a mințit. Și ceea ce a spus nu a spus în felul în care s-a consemnat. Nici Dincă nu a spus ce a consemnat procurorul. Am rugat să se corecteze, nu a vrut, a refuzat domnul procuror. Am solicitat să ascultăm camera de luat vederi să vedem cum a spus, a refuzat. Am solicitat să-i pună din nou întrebările respective lui Dincă. Procurorul nici atunci nu a vrut să consemneze ce a spus Dincă.

Nu s-au extins acuzațiile. Vreau să vă spun că a fost o luptă incredibilă. Procurorii au pus o presiune incredibilă pe mine, reproșuri, că de ce vorbesc de dânșii, că de ce nu îi pun într-o lumină favorabilă. Mai mult, am întrebat pe procurorul de caz.. i-am spus că am o cerere aprobată de către el pentru a mi se pune la dispoziție dosarul. Și mi-a spus că o fi, dar când vrea dânsul. Eu am făcut și o petiție în acest sens, prin care mi s-a adus la cunoștință că urmează să văd dosarul”, a spus avocatul.

Tonel Pop a spus că sunt și noi detalii legate de modul în care a decurs crima. „Din declarația pe care a dat-o acum Dincă rezultă că situația nu poate fi cea care a fost înghițită în primă fază ca posibilă. Situația e mai mult decât încordată”.