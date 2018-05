Toni Greblă, mesaj-bombă pentru Iohannis după achitare

Fostul judecator CCR,Toni Greblă, a fost achitat pe linie in dosarul in care era acuzat de trafic de influenta, fals in declaratii, efecturarea de operatiuni economice si constituire de grup infractional organizat, un dosar in care a fost retinut pentru 24 de ore. Decizia judecatorilor vine la o zi dupa ce judecatorii l-au achitat pe fostul premier Victor Ponta si pe fostul ministru Dan Sova.

Toni Greblă a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 ce s-a ascuns în spatele acuzaţiilor care i s-au adus.

Fostul judecător CCR a declarat că a trăit un coşmar timp de 3 ani şi că decizia de achitare dovedeşte că începe să se judece după probele de la dosar și nu după niște ținte stabilite de SRI și DNA.

„Niște oameni acționau în afara legii. Acționau după cum considerau ei că e bine pentru această țară. Unul dintre ei e Coldea. Nu cred că Maior nu știa. De asemenea, unii care se învârteau în preajma acestor doi știau foarte bine ce se întâmpla. Și sunt politicieni de rang înalt. Toate acestea au fost făcute cu sprijinul procurorului-șef DNA, Kovesi. Se va dovedi că rechizitoriul nu a fost întocmit la DNA, ci în altă parte. După părerea mea a fost întocmit de ofițeri SRI”, a declarat fostul judecător.

„Parte din binom cred că a fost înlăturat. Instituțional, SRI s-a retras. Cât va mai trebui afectată activitatea DNA pentru ca Cotroceni să răspundă. Ar trebui întrebat președintele României de ce nu vrea să vadă”, a adăugat Toni Greblă.