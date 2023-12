Topul căutărilor pe Google în 2023. Care a fost cea mai căutată persoană

Gigantul tehnologic cu sediul în California a publicat luni o listă a celor mai importante căutări pe internet din 2023.

Printre cele mai căutate lucruri se află, războiul dintre Israel și Hamas, echipa lui Messi și filmul "Barbie”.

Războiul dintre Israel și Hamas a fost în topul tendințelor în materie de știri în 2023, conform datelor globale ale Google, urmat de interogările legate de submersibilul cu destinația Titanic care a făcut implozie în iunie, precum și de cutremurele devastatoare din februarie din Turcia și Siria - notează Associated Press.

Damar Hamlin a fost cea mai importantă persoană în topul căutărilor în acest an.

Jucător al echipei Buffalo Bills din NFL, Hamlin a fost la un pas de a face un stop cardiac pe teren în timpul unui meci din ianuarie, dar de atunci a avut o revenire de excepție.

A urmat actorul Jeremy Renner, care a supraviețuit unui grav accident cu un plug de zăpadă la începutul anului.

Matthew Perry și Tina Turner au condus tendințele de căutare în rândul celebrităților care au decedat.

"Barbie” a dominat anul acesta tendințele de căutare în materie de filme, urmând "Oppenheimer" și thrillerul indian "Jawan".

În domeniul televiziunii, "The Last of Us", "Wednesday" și "Ginny and Georgia" au fost primele trei emisiuni în trend în 2023.

Inter Miami, la care joacă superstarul argentinian de fotbal Lionel Messi, a fost în vârful căutărilor pentru echipe sportive.

Iar în Statele Unite mulți consumatori și-au petrecut anul 2023 întrebând de ce ouăle, biletele la Taylor Swift și sticlele de sriracha erau atât de scumpe.

Asta în timp ce "rizz" (numit recent cuvântul anului de către Oxford ) a fost un lider în ceea ce privește tendințele de căutare a definițiilor de argou.