Totul despre nunta secretă a lui Flick ”Domnul Rimă”

Nu era un pamflet, ci era ceva profund, cald, un poem însoțit de o fotografie. Și pentru că în poză apărea și colegul lui Flick de la radio Daniel Buzdugan te puteai gândi că este o farsă. Dar, nu a fost deloc așa: "Domnul Rimă" s-a căsătorit. Și anunțat marele moment prin intermediul următoarelor versuri.

„De azi, în fiecare zi, / Am să îți țin în mână mâna / Și-am să te scriu în poezii / Din august, … pentru totdeauna!”.

Facebook/ Flick Domnul Rimă

Flick a povestit, în exclusivitate, la Sinteza zilei, cum a pus la cale detaliile nunții care a șocat România.

"Știu că sună pompos când spui "nuntă în secret", dar nu ne-am dorit neapărat să fie un secret la modul la care să nu știe nimeni și să fie o chestie wow. Pur și simplu am decis să facem lucrul acesta și am decis că e un lucru pe care îl împărtășim și îl trăim noi de ceva vreme și am vrut să-l facem noi doi", și-a început Flick povestea.