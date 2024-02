Traian Băsescu a mers la priveghiul Mioarei Roman. Cu ani în urma el a fost cel care a evacuat-o din vila de protocol din cartierul Primăverii

Fostul președinte Traian Băsescu a mers la priveghiul Mioarei Roman, fosta soție a fostului premier Petre Roman.

Sursa foto: Hepta / Mediafax Foto / Alexandru Dobre



Jurnalistă și profesoară de limba arabă, Mioara Roman a fost o intelectuală de marcă a României.

Cu Traian Băsescu a avut însă o istorie tumultoasă, fiindcă fostul șef de stat a evacuat-o din casa din cartierul Primăverii.

Evacuarea a avut loc în 24 de ore, iar la acel moment Mioara Roman a izbucnit.

"Pe mine m-a dat afară din casă tovarășul Băsescu, care, mă rog, s-a plâns că nu are loc.

Eu am îndrăznit să spun de domnul Băsescu că nu are legătură cu funcția de președinte, ceea ce nu cred că am greșit.

Și eu sunt un cetățean oarecare, ce contează votul meu pro sau contra?

Mai nou, eu nu mai am votat din 2000. O să spuneți că nu e patriotic, dar am obosit", declara Mioara Roman, în urmă cu câțiva ani, într-un interviu, potrivit stiripesurse.ro.

Cine a fost Mioara Roman

Mioara Roman avea 83 de ani şi a murit singură la azilul de lux unde era internată de mai multă vreme.

Oana Roman a explicat în mai multe rânduri că Mioara Roman avea mai multe probleme medicale, inclusiv o semipareză la o mână şi trebuia supraveghheată de personal specializat.

Mioara Roman a fost jurnalist la postul naţional de radio şi profesor de limba şi civilizaţia arabă.

Ultimii ani de viaţă i-au fost zbuciumaţi. A pierdut un proces cu RA-APPS şi a fost obligată să plece din vila din cartierul Primăverii, pentru că nu mai putea plăti chiria uriaşă.

Mioara Roman s-a stins din viață, noaptea trecută, la vârsta de 83 de ani, chiar la azilul din Snagov unde era internată de câteva luni. Potrivit unor surse, decesul ar fi survenit în urma unui stop cardiorespirator.

Pentru a-i oferi în permanență îngrijirea de care are nevoie, Oana Roman a decis să îşi ducă mama la un azil de lux din Snagov, unde primea toată îngrijirea de care avea nevoie, și era vizitată frecvent de fiica și de nepoata ei.

Mioara Roman, pe numele ei de fată, Mioara Georgescu, a fost prima soţie a primului premier al României, după Revoluţie, Petre Roman.

Împreună au avut o fată, Oana Roman. Cei doi au fost împreună timp de trei decenii, însă au divorţat în anul 2007.

Mioara şi Petre Roman au avut un mariaj ce a durat mai bine de trei decenii şi au o fiică împreună. În 2007, cei doi au pus punct căsniciei, iar fostul premier s-a recăsătorit.

Chiar şi după divorţ, politicianul a avut doar cuvinte de laudă pentru Mioara Roman.