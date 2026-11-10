Un nou drum ar putea ocoli aglomerația de pe DN1 prin Munții Baiului: Primul tronson de 41 de km din TransBai a fost scos la licitație

2 minute de citit Publicat la 10:43 10 Noi 2026 Modificat la 11:00 10 Noi 2026

Proiectul TransBai urmărește să creeze o legătură rutieră între Valea Teleajenului, Valea Doftanei și zona Azuga–Bușteni. FOTO: CNI/Facebook

Autoritățile au lansat licitația pentru primul tronson al proiectului TransBai, un drum de aproximativ 41 de kilometri care ar putea oferi o alternativă la aglomerația de pe Valea Prahovei și DN1. Noul traseu va lega localitatea Gura Vitioarei de Valea Doftanei și va putea fi conectat ulterior cu drumul județean DJ102I Valea Doftanei-Brădet, aflat deja în modernizare.

Sectorul scos acum la licitație are o lungime de 41,16 kilometri și traversează cinci localități din județul Prahova: Gura Vitioarei, Vărbilău, Aluniș, Bertea și Valea Doftanei. Proiectul presupune modernizarea, reabilitarea și extinderea unor sectoare de drumuri județene, respectiv DJ100G, DJ102, DJ101T și DJ102I, potrivit bizbrasov.ro.

Potrivit documentației de achiziție, lucrările sunt mai complexe decât o simplă asfaltare. Sunt prevăzute realizarea unei structuri rutiere noi pe anumite sectoare, amenajarea acostamentelor și a sistemelor de colectare a apelor pluviale, construirea sau reabilitarea unor poduri, lucrări de consolidare, intervenții în zona infrastructurii feroviare, precum și relocarea sau protejarea rețelelor de utilități.

Valoarea estimată a contractului este de 288.725.133 de lei, fără TVA. Ofertele pot fi depuse până la 15 decembrie 2026.

Cum ar putea deveni TransBai o alternativă la DN1

Proiectul TransBai urmărește să creeze o legătură rutieră între Valea Teleajenului, Valea Doftanei și zona Azuga-Bușteni, prin traversarea Munților Baiului. Pentru a deveni o rută alternativă completă la DN1, este necesară și realizarea celui de-al doilea tronson, care va asigura legătura peste munte cu stațiunile de pe Valea Prahovei.

Practic, șoferii care pleacă din București spre Predeal ar putea părăsi ruta obișnuită înainte de Câmpina, continuând prin Gura Vitioarei și Valea Doftanei. După traversarea Munților Baiului, traseul ar urma să coboare în zona Bușteni-Azuga, de unde șoferii ar putea reveni pe DN1 pentru ultimii kilometri până la Predeal.

Pe lângă rolul de alternativă rutieră, proiectul este prezentat și ca o oportunitate pentru dezvoltarea turistică și economică a localităților traversate. Noua infrastructură ar putea facilita accesul către zonele montane din Munții Baiului, inclusiv către golul alpin, și ar putea încuraja investițiile în servicii turistice, unități de cazare și activități de agrement.

Totuși, beneficiile pentru traficul de pe Valea Prahovei depind de realizarea ambelor tronsoane și de finalizarea conexiunilor rutiere necesare.

Lucrările la DJ102I Valea Doftanei-Brădet

În paralel, lucrările de modernizare a drumului județean DJ102I, care leagă Valea Doftanei de județul Brașov, continuă în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat președintele CJ Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu.

Pe șantier sunt construite ziduri de sprijin cu înălțimi de până la șase metri, sunt forați piloți la adâncimi de până la 17 metri și se lucrează la podețe, structuri din gabioane și sisteme de evacuare a apelor.

Din cauza vremii, terasamentele nu pot fi executate momentan, însă lucrările continuă pe celelalte fronturi. Proiectul a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 28%, cu aproape 2.000 de piloți forați, cinci poduri și 41 de podețe în execuție.

Modernizarea DJ102I este importantă și pentru proiectul TransBai, urmând să asigure continuitatea legăturii rutiere dintre Prahova și Brașov.