Tudorel Toader a anunțat că demisionează din fruntea Ministerului Justiției

Foto: Agerpres

Tudorel Toader a anunțat că își dă demisia din funcția de ministru al Justiției.

„Voi merge la Guvern și am o altă întrevedere cu doamna prim-ministru. Oarecum voi dezvolta ceea ce v-am spus ceea ce am spus dimineță. Voi porni, până la urmă, de la voința politică exprimată în cadrul CEX-ului, și anume de retragere sprijinului politic pentru subsemnatul în calitate de ministru al Justiției. Voi porni de la voința exprimată oarecum de doamna prim-ministru, care are rolul decisiv, atât în formarea Guvernului, cât și în revocarea unor miniștri din Guvern.

Voi rămâne la Ministerul Justiției până când în Monitorul Oficial va apărea numele și prenumele noului ministru al Justiției, căruia îi voi preda documentele Ministerului, îi voi preda sigiliul și îi voi ura succes.

Merg la Guvern și îi prezint doamnei premier demisia din funcția de minsitru al Justiției. Domnia sa va decide ce va face cu această decizie. În felul acesta, declanșează procedura de remaniere prin solicitarea pe care a formulat-o, are și demisia mea și cel mai probabil o va trimite la președintele Republicii. Voi rămâne până când președintele analizează, evaluează, decide”, a spus Tudorel Toader.