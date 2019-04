Tudorel Toader, declarații la ministerul Justiției: Demisia mea rămâne fără obiect

PSD a votat remanierea lui Toader din funcția de ministru al Justiției. Din totalul celor din CEx a fost doar un singur vot ”împotrivă”, cel a lui Dumitru Buzatu.

Tudorel Toader va fi înlocuit de Eugen Nicolicea, aceasta este propunerea PSD.

Dăncilă și Toader vor discuta începând cu ora 9.30 despre demisia ministrului după ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijul politic lui Tudorel Toader.

Tudorel Toader a făcut declarații în fața ministerului de Justiție. Actualul ministru al Justiției a declaracă că va pleca mulțumit din minister.

”Am vorbit cu doamna premier aseară, ca azi să ne vedem la 9:30. Voi merge la discuții. La momentul în care am stabilit această întâlnire, scrisoarea nu era trimisă la Cotroceni. Am văzut exprimări diferite. Vă asigur că domnia sa mi-a spus textual că nu poate cere demisia și că va trebui să apreciez și să decid, apoi să comunic.

Dacă într-adevăr a trimis scrisoarea la Cotroceni, demisia mea rămâne fără obiect.

Există Constituția. Există o decizie a CCR care spune că premierul are rolul decisiv în procedura de numire și revocare a unui ministru. Guvernul îi aparține premierului. Nu aparține nici Președintelui și nici Parlamentului.

Decizia premierului e decisivă și o voi respecta. Cineva a făcut un invertar și cred că sunt peste nivelul mediu. Eu cred că mi-am îndeplinit obligațiile și plec mulțumit pentru experiența pe care am dobândit-o. A fost o echipă frumoasă, am făcut parte din trei guverne. Am fost onorat că am avut continuitate.

Nu îmi doresc postul de procuror general al României.”, a zis Toader.

Tudorel Toader a explicat că ar face o mare greșeală să se pronunțe asupra înlocuitorului său, Eugen Nicolicea. În trecut, Tudorel Toader s-a pronunțat asupra profesionalismului celor care făceau parte din sistemul de justiție, iar faptul că acum a ales să nu se pronunțe sugerează părerea acestuia despre Eugen Nicolicea.

”Trebuie să întrebați pe cei care l-au propus, pe cei care l-au numit. Eu îl cunosc în limita relațiilor instituționale și aș face o mare greșeală să mă pronunț.”, a declarat Tudorel Toader.