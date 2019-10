Tudorel Toader, despre legea recursului compensatoriu. Cine a inițiat de fapt legea

Tudorel Toader a transmis luni seară noi un mesaj referitor la legea recursului compensatoriu. Fostul ministru al Justiției susține că nu are nicio implicare în forma în care legea a fost promovată.

”Simple precizari !

Prin documente voi demonstra faptul ca Legea prinind recursul compensatoriu a fost initiata anterior preluarii portofolilui de la MJ, faptul ca in procedura parlamentara am dat aviz negativ si faptul ca in controlul de constitutionalitate am sustinut neconstitutionalitatea proiectului de lege !

Se stie ca CSM a propus ca cele 3 zile, la 30 de zile executate, sa fie considerate ca executate.

Se stie ca in loc de 3 zile parlamentul a marit numarul la 6 zile.

Ce NU SE STIE este faptul ca daca o singura celula dintr-un pavilion nu indeplineste standardele CEDO, atunci se considera ca nici celelalte celule nu indeplinesc standardele, artificiu prin care s-a extins beneficiul recursului compensatoriu si pentru cei detinuti in conditii corespunzatoare !

PS: propunerea mea de adoptare a unei OUG pentru eliminarea acestei din urma prevederi nu a fost acceptata !”, se arată într-un mesaj transmis pe Facebook.