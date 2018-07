Tudorel Toader, despre modificările la Codul Penal: „Se va vedea dacă modificările corespund sau nu exigențelor constituționale”

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a făcut o serie de declarații legate de Codul Penal și evoluția lui la CCR.

„Practic nu e noul cod penal, este Codul Penal din 2014, care are modificări. Cu privire la acest cod penal a cărui modificare se preconizează, vă aduceți aminte că Ministerul Justiției a elaborat proiectul de lege pentru modificare în sensul punerii de acord cu deciziile CCR, în sensul punerii de acord cu directivele europene. Mă refer la Codul penal și cel de procedură penal. Strict propunerea noastră viza transpunerea directivei, punerea de acord cu deciziile CCR. Vă pot spune cu convingere că în controlul de constituționalitate se va vedea dacă modificările adoptate și neintrate încă în vigoare corespund sau nu exigențelor constituționale”, a spus Tudorel Toader.

Întrebat cât poate să aștepte președintele României pentru decizia de revocare, ministrul Justiției nu prea a vrut să facă alte comentarii.

„Cu privire la decizia Curții Constituționale, eu am făcut multe referiri. Nu cred că e cazul și momentul să tot repet aceleași lucruri. Ce am spus consider că e perfect valabil”, a mai spus Toader.

Multe dintre modificările aduse la Codul Penal au depășit cerințele Curții Constituționale. Ministrul Justiției, întrebat ce părere are despre abuzul în serviciu, a spus: „Legiuitorul e obligat să modifice o lege în acord cu deciziile CCR. Dar legiuitorul nu e împiedicat să adopte și alte modificări, respectând exigențele limitele Constituției, pe care le va verifica instanța”.

„Dacă aveți răgaz să vă uitați la propunerile care n-au fost reținute veți vedea că unele dintre ele cuprind modificări pe care Ministerul Justiției le-a reținut. Am luat din acele propuneri ceea ce am considerat noi la Ministerul Justiției și le-am trimis la Comisia Specială”.