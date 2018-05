Tudorel Toader îi dă replica lui Iohannis. De ce a greșit președintele când a spus că "nu este oportună" revocarea lui Kovesi

foto: captura Antena 3

Ministrul justiției a explicat, miercuri, la "Sinteza zilei", de ce este greșită abordarea președintelui Klaus Iohannis care a afirmat de mai multe ori în ultima perioadă că "nu este oportună" revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Cu toții vorbim de faptul că justiția trebuie să fie independentă, să nu fie sub influență politică. Păi dacă nu vrem să fie sub influență politică, categoric nu vrem să fie nici sub decizie politică. (...) Președintele nu are nici în Constituție, nici în vreo lege competența de a evalua activitatea profesională, managerială a unui procuror de rang înalt. Dar în Constituție spune că procurorul își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului justiției, iar legea 303/2004 prevede nu numai că poți să faci evaluarea - stabilește și criteriile de evaluare și, dacă ajungi la o concluzie, poți să declanșezi procedura de revocare. Prin urmare, nu o faci că vrei tu, ministru, că apreciezi tu oportunitatea revocării, ci o faci dacă constați că sunt îndeplinite criteriile de evaluare", a spus Tudorel Toader.

Totodată, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seară, că se aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să respecte decizia CCR cu privire la revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

”În opinia mea, preşedintele României astăzi a luat act de comunicat. A spus că aşteaptă motivaţia deciziei, corect e motivarea. Le aşteaptă pentru că nu s-a produs niciun efect juridic. În momentul în care se publică decizia, apare o obligaţie în sarcina preşedintelui. Are două variante: să respecte decizia Curţii sau să nu o respecte şi să nu emită decretul de revocare. Sigur că nu excludem şi o altă ipoteză. Pentru a evita această abordare, poate să-şi dea demisia (Kovesi - n.r.)" a continuat ministrul.

"Sincer, mă aştept să o respecte. (...) Acum avem un comunicat care are sâmburele, esenţa deciziei, dar comunicat care astăzi, când vorbim, nu produce efecte juridice. Efect juridic se va produce din momentul când decizia motivată se va publica în Monitorul Oficial. De atunci, din momentul acela, se naşte obligaţia constituţională a preşedintelui de a emite decretul de revocare, cum spune dispozitivul Curţii. Eu, personal, nu cred că preşedintele nu va da curs deciziei CCR", a spus Toader la Antena 3.