Tudorel Toader: Iohannis ar putea fi sancționat electoral, dar și politic, dacă nu o revocă pe Kovesi

foto: captura Antena 3

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat miercuri că "poate exista o decizie la nivel politic", dacă preşedintele Klaus Iohannis nu va respecta hotărârea Curţii Constituţionale a României referitoare la procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.



"Vorbim teoretic acum, există sancţiunea electorală. Poporul ăsta căruia, de multe ori, noi îi dăm atenţie numai în momente electorale, dar el ne observă, ne evaluează, ne judecă, el înţelege foarte fin şi foarte profund când vorbim de dragul discursului public, când vorbim în sensul că suntem convinşi de ce spunem sau nu. Şi poporul ăsta poate să judece din punct de vedere electoral. O altă sancţiune - pe care eu chiar n-aş vrea nici măcar să o pronunţ, dar ştim cu toţii că ea există -, poate exista şi o decizie, repet, o decizie la nivel politic", a declarat Tudorel Toader, la Sinteza zilei.



În context, ministrul Justiţiei şi-a exprimat convingerea că preşedintele Iohannis nu va încălca Constituţia.



"Preşedintele are categoric şi a doua variantă: să nu respecte decizia, care echivalează cu a nu respecta Constituţia. Preşedintele e om şi el şi mulţi oameni din România au încălcat Constituţia. Spre exemplu, procurorul-şef al DNA, anul trecut, a încălcat-o de trei ori, a trecut un an şi câteva luni şi încă mai discutăm acest subiect. Eu cred cu convingere că preşedintele nu va încălca Constituţia. Sigur că în Constituţie nu sunt sancţiuni, (...) dar Constituţia stabileşte reperele statului de drept, ori dacă garantul, cea mai reprezentativă putere în statul ăsta n-o respectă... Eu nu cred că din punct de vedere, să nu spunem social, să nu spunem neapărat politic, dar nu cred că domnia sa îşi va permite o astfel de abordare", a mai afirmat Tudorel Toader.