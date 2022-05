Turiștii au cheltuit în vacanţa de 1 mai peste 20 de milioane de euro

Turișitii au cheltuit în vacanţa de 1 mai, cel puțin 20 de milioane de euro, iar în această sumă, nu este inclus bacșișul lăsat ospătarilor. Cei mai mulți bani au rămas în Mamaia, spun cei de la Patronatul ANAT.

”Vama Veche a fost vârf de sezon. Peste 15 mii de turiști au fost acolo. Din punct de vedere al cheltuielilor media s-a situat la 2.000 de lei. Ne ajută să ne facem o idee cam ce bugete vor aloca turiștii în acest an pentru vacanțele lor” spune Cristian Bărhălescu, Vicepreședinte ANAT Sud-Est, conform Știrile ProTV.

Estimările au fost depășite, iar cifra este de departe peste cea din 2019, ultimul an ante-pandemie, când litoralul românesc a primit, în aceeași perioadă, circa 30.000 de turiști.

La acest aflux de turiști a contribuit mult eliminarea totală a restricțiilor. Doar la Festivalul Sunwaves din Mamaia au fost circa 20.000 de participanți, care au optat și pentru cazare.

Pe litoral s-au cheltuit circa 100 de milioane de lei în minivacanța de 1 mai

De asemenea, în paralel, au mai fost festivaluri și evenimente în Mamaia Nord, Constanța și Costinești, precum Festival du Bonheur și ”Beach, Please!”.

În Mamaia au fost declarați peste 25.000 de turiști, în Costinești 20.000 de turiști iar în Vama Veche, ca de obicei, a fost un grad mare de ocupare. Marea noutate o constituie revirimentul stațiunii Costinești, spune ANAT.

Cluburile de pe litoral, care, pe lângă Mamaia – Năvodari s-au dezvoltat și în sudul rivierei românești a Mării Negre, au avut peste 7.000 de vizitatori. Cheltuiala medie de persoană a fost de 2.000 lei, care a inclus cazare, mese, transport precum și biletele de intrare la evenimente.

Estimările ANAT sunt că pe litoralul românesc s-au cheltuit, în perioada 28 aprilie – 1 Mai, circa 100 de milioane de lei.

După petrecerile de pe litoral din cluburile de lux, întotdeauna există campioni la note de plată. Desigur, vorbim de tineri cu dare de mână. De obicei folosesc cardul părinţilor. Că doar nu dau de la ei. Suma plătită pentru o sticlă de şampanie este mai mare decât preţul unei case într-un cartier de lux.

O competiţie neoficială a clienţilor de la petrecerile de 1 Mai este suma de pe nota de plată plătită la finalul serii. Obiceiul a fost creat de patronii de cluburi care au început să vândă celebrele roabe cu băutură sau şampania de zeci de mii de euro. Haideţi să vedem care au fost cele mai mari note de plată plătite în ultimii ani.

Pe locul 5 se află o notă de plată plătită în 2017 de 30 de mii de euro la un club din Mamaia pentru 43 de litri de şampanie. Bacşiş 4 mii de euro. În acelaşi an, un italian care lucrează in domeniul IT a lăsat 45.000 de euro la finalul unei petreceri.