Nota de plată uriașă pe care ar fi plătit-o un client al unui club din Mamaia, de 1 Mai

O competiţie neoficială a clienţilor de la petrecerile de 1 Mai este suma de pe nota de plată plătită la finalul serii. Obiceiul a fost creat de patronii de cluburi care au început să vândă celebrele roabe cu băutură sau şampania de zeci de mii de euro. Haideţi să vedem care au fost cele mai mari note de plată plătite în ultimii ani.

Pe locul 5 se află o notă de plată plătită în 2017 de 30 de mii de euro la un club din Mamaia pentru 43 de litri de şampanie. Bacşiş 4 mii de euro. În acelaşi an, un italian care lucrează in domeniul IT a lăsat 45.000 de euro la finalul unei petreceri.

În 2018, în timpul concertului raperului american Tyga, un client a companta show cu artificii şi şampanie şi ospătari în valoare de. 50 de mii de euro.

Locul 2 merge la nota de plată de 100 de mii de euro, plătită pentru o singură şampanie de lux, vedeta petrecerii din acel an la malul mării.

Şi cea mai mare nota de plată a tuturor timpurilor a fost de 200 de mii de euro pentru o şampanie similară. însă de două ori mai scumpă. Cel care a scos suma din buzunar a fost un englez din Liverpool venit în România sa se distreze la malul marii.