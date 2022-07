UberLeaks | Compania a utilizat un sistem de distrugere a documentelor, inclusiv în România

Documente secrete obţinute de cotidianul The Guardian şi analizate alături de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii (International Consortium of Investigative Journalists) şi de alte companii media, inclusiv BBC Panorama, evidenţiază activităţile intense de lobby ale companiei americane de transport urban Uber Technologies, Inc. şi susţinerea de care a beneficiat din partea unor lideri politici, printre care se numără Emmanuel Macron, fost ministru francez al Economiei devenit preşedinte al Franţei, şi Neelie Kroes, fost comisar al Uniunii Europene pentru Agenda Digitală.

Cele aproximativ 124.000 de documente analizate, inclusiv 83.000 de emailuri şi 1.000 de stenograme ale conversaţiilor, din perioda 2013-2017, evidenţiază activităţi de lobby în valoare de 90 de milioane de dolari anual pentru a obţine susţinerea politicienilor europeni cu obiectivul perturbării serviciilor clasice de taxi din Europa şi al înlocuirii acestora.

Documentele provin din perioada în care compania Uber era condusă de directorul general Travis Kalanick, forţat să demisioneze în 2017.

În pofida protestelor uneori violente ale şoferilor de taxi, compania Uber a devenit activă în Paris în 2014, exact când Emmanuel Macron devenise ministru al Economiei. În cadrul eforturilor de colaborare, Emmanuel Macron şi Travis Kalanick au avut cel puţin patru întâlniri, conform documentelor, citate de BBC News. Emmanuel Macron nu credea că UberPop, numele filialei din Franţa a companiei, avea vreun viitor, dar a acceptat să colaboreze pentru a modifica legislaţia de profil. "Funcţia lui l-a condus în mod natural la întâlniri şi la interacţiuni cu multe companii implicate în modificările fundamentale produse în acei ani în sectorul serviciilor, care au trebuit facilitate prin deblocarea unor obstacole administrative şi de reglementare", a declarat un purtătorul de cuvânt al lui Emmanuel Macron, potrivit Mediafax.

Compania Uber, în centrul unui scandal uriaş după o investigaţie jurnalistică

Documentele arată, conform cotidianului The Guardian, că Uber a încercat să obţină susţinere şi din partea lui Joseph Biden, în acel moment vicepreşedinte al SUA, devenit acum preşedinte, şi a lui Olaf Scholz, în acel moment primar al oraşului german Hamburg, devenit cancelar. Uber a avut contacte şi cu fostul premier irlandez Enda Kenny, cu ministrul britanic de Finanţe de atunci, George Osborne, şi cu fostul premier israelian Benjamin Netanyahu. De asemenea, prin intermediul fostului comisar UE Neelie Kroes, Uber a încercat să ia legătura cu premierul Olandei, Mark Rutte.

În cadrul eforturilor intense de a se impune pe piaţa serviciilor de transport urban, Uber a recurs şi la acţiuni violente, în cadrul protestelor. "Violenţa garantează succesul", afirma Travis Kalanick.

Compania Uber avea un sistem urgent de distrugere a documentelor

Uber Techologies dispunea, potrivit documentelor, de un "buton de distrugere", pentru oprirea imediată a accesului autorităţilor la documente informatice sensibile. Sistemul a fost utilizat de câteva ori, la cererea directorului general Travis Kalanick. "Vă rog să apăsaţi butonul de distrugere cât mai repede. Trebuie oprit accesul în Amsterdam", scria Kalanick într-un email din 2015.

"Butonul" de distrugere a datelor ar fi fost folosit şi în Canada, Belgia, India, România, Ungaria şi Franţa, potrivit cotidianului The Guardian şi postului BBC News.

Purtătorul său de cuvânt al lui Travis Kalanick, fostul director general al Uber, neagă acuzaţiile, afirmând că nu a existat niciun buton de acest fel şi nu au existat acţiuni de obstrucţionare a justiţiei în nicio ţară. "Uber a utilizat instrumente pentru protejarea prorietăţii intelectuale şi sferei private a clienţilor; acest protocoale de siguranţă nu distrug date sau informaţii şi au fost aprobate de către departementele juridice şi de reglementare ale Uber", a subliniat reprezentantul lui Travis Kalanick.

Pe de altă parte, Uber Technologies afirmă că, "deşi comportamentul din trecut nu era conform cu actualele valori", "în prezent compania este diferită".