Avocatul Poporului a sesizat, vineri, CCR cu privire neconstituţionalitatea articolulului 8, alineatele 3- 9 din legea privind carantina, referitor la ”izolarea într-o unitate sanitară sau la o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare”.

”După ce trei săptămâni nu am avut nicio posibilitate de a lua măsuri de tratare a pacienţilor diagosticaţi pozitivi (...), după ce s-a văzut ce efecte grave, dramatice a avut lipsa unui cadru legislativ, Avocatul Poporului recidivează şi atacă şi o lege care a fost adoptată de Parlament, în urma deciziei CCR. Deja lucrurile se îndreaptă într-o direcţie pe care personal nu o înţeleg. Persistenţa de a ataca leg fundamentale care permit Guvernului şi autprtăţilor sanitare să se lupte împotriva epidemiei, mie îmi pare un atac împotriva intereselor fundamentale ale României”, a afirmat Ludovc Orban, la începutul şedinţei de Guvern.

Avocatul Gheorghe Piperea s-a arătat surprins de decizia de ridicare a neconstituționalități legii carantinei mai ales după ce deputații PSD au afirmat în Parlament că se vor asigura că proiectul de lege nu poate fi atacat la CCR.

ULTIMĂ ORĂ: Legea carantinării, atacată la CCR. Care sunt neregulile sesizate de Avocatul Poporului

”Ar fi catastrofal pentru Guvern care a trimis o lege execrabilă din punct de vedere al tehnicii juridice și chiar și pentru Parlament care a votat o lege în ideea că o repară, o face constituțională și, când colo, Avocatul Poporului spune foarte clar ceea ce a spus mai toată lumea care s-a uitat cu atenție pe această lege, inclusiv lumea din ONG-urile #rezist, că e anticonstituțională.

Faptul că o instituție importantă a statului român - Avocatul Poporului sesisează neconstituționalități în această lege e în site un vot de blam și la adresa puterii, dar mai ales la adresa opoziției, care a fost avertizată din timp că ceea ce i s-a pus în față să voteze, ceea ce au încercat cei din opoziție să repare, e categoric împotriva Constituției”, a explicat Gheorghe Piperea, la Antena3.

Avocatul Piperea explică că este posibil ca Avocatul Poporului să considere ”izolarea” drept o lipsire de libertate, care nu se dispune de un magistrat, așa cum este normal, ci de un funcționar de la DSP.

Piperea atrage atenția cu privire la faptul că lipsirea de libertate este legală doar în două variante. ”Întrucât Constituția vorbește despre lipsire de libertate în mod legal doar în cazul reținerii de către procuror, respectiv arestării de către judecător, o astfel de măsură încalcă dispozițiile Constituției”.

O eventuală decizie de neconstituționalitate a Legii carantinei ar putea fi în avantajul Guvernului pentru că deja nu mai sunt locuri în spitalele suport Covid, sau cel puțin la nivelul secțiilor de Terapie Intensivă.

Ce spunea Ludovic Orban despre Legea carantinării

Legea carantinării a intrat în vigoare pe 21 iulie, după două săptămâni de vid legislativ. Iată ce declara premierul Ludovic Orban pe atunci:

”Începând de astăzi, avem din nou la dispoziţie instrumentele pe care le are orice guvern pentru a lupta eficient contra pandemiei. Sunt reglementate prin lege măsurile specifice şi ne-a revenit practic dreptul de a putea lua măsuri de protecţie a sănătăţii publice. Reamintim românilor că în urma decizii peste 900 de pacienţi au cerut externare şi peste 3.000 de români diagnosticaţi nu au fost internaţi în spitale. Nu am putut impune izolarea, pentru toate persoanele care au fost infectate în această perioadă în urma anchetelor epidemiologice nu aM putut dispune izolarea faţă de persoanele cu care au intrat în contact. Aceste două săptămâni de vid legislativ pot avea efecte negative”, a afirmat prim-ministrul.