Ultima zi de stare de urgență. Iohannis, așteptat să emită un decret de prelungire. Ce se întâmplă dacă Parlamentul votează împotrivă

Potrivit legii privind decretarea stării de urgență și a stării de asediu, în funcție de evoluția situațiilor de pericol, președintele Klaus Iohannis, cu încuviințarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite. De asemenea, acesta poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia.

Săptămâna trecută, președintele României a declarat că este necesară prelungirea stării de urgență cu încă 30 de zile.

”Sunt lucruri care se mișcă, însă, trăgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. Voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgență cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ține epidemia sub control”, a declarat Iohannis.

Președintele are un termen de 5 zile de la instituirea stării de urgență pentru a solicita Parlamentului încuviințarea stării instituite.

În cazul în care Parlamentul nu votează starea instituită, Președintele este nevoit să revoce de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-și aplicabilitatea, scrie Mediafax.

Săptămâna trecută, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că nu va vota pentru prelungirea stării de urgență, pentru că ”o parte importantă din țară nu e afectată de coronavirus și nu înțeleg de ce trebuie să penalizăm și regiunile care nu sunt afectate de coronavirus, la fel cum sunt și celelalte”.