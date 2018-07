Un acoperit anunță planul incendiar pentru Kovesi

După ce USR a invitat-o să i se alăture, Laura Codruța Kovesi ar putea fi viitorul candidat al dreptei la prezidențiale. Cel puțin, în opinia lui Robert Turcescu.

”Ce va fi? Pas cu pas

Iohannis a cedat, Kovesi va fi viitorul candidat al fortelor anti-PSD la scrutinul din 2019. Asa se explica mutenia... Mutului, dar si campania de victimizare a noului om politic, LC Kovesi. Iohannis e azi un las, Kovesi e brava. Poate acum va suna altfel si anuntul facut cu putin timp in urma, nitai-nisam, de Iohannis, cum ca va candida pentru un nou mandat. Mai stiti decorul? Era singur cu un stilp in spate. Kovesi a iesit ieri sa anunte, practic, intrarea in politica avind in spate toata echipa. Probabil ca pina la sfirsitul anului PNL va trebui sa aiba o alta conducere daca actuala nu va fi de acord cu sustinerea doamnei Kovesi la Presedintie. In acest moment asta e adevarata batalie care se duce in rindurile liberalilor: cu Kovesi sau cu Iohannis?

In acelasi ton prevad ca Dragnea s-ar putea sa fie lasat sa scape cu achitare in toamna si impins sa candideze la Prezidentiale ca, deh, e seful PSD! Ce ziceti de o confruntare Kovesi- Dragnea in 2019? The beauty and the beast! Eu zic ca asa va fi!

Aceasta e o sumara analiza politica in care apar si multe "inside information". Sa mai spun si asta: in 2019 TREBUIE sa fie la conducerea tuturor partidelor anti-PSD persoane care sa accepte varianta Kovesi-Presedinte. Cine miriie, dispare! Voi reveni cu amanunte”, scrie Robert Turcescu, pe pagina personală de Facebook.

”Ați avut-o vreodată în studio la un interviu, să vorbească liber? Nu e în stare” a spus jurnalistul Mirel Curea la ”100 de minute”.