Un apropiat de-al suspectului Viorel Lupșa rupe tăcerea. „Purta lenjerie de damă. Nu am știut ce se ascunde în spatele acestui om”

Antena 3 a prezentat, la News Magazine, imagini cu locuința improvizată de la subsolul unui bloc din București, acolo unde era ținut băiatul de 13 ani de către Viorel Lupșa, bărbatul de 52 de ani din Călărași, suspectat că a sechestrat și abuzat sexual doi minori de la un centru de plasament din București.

Un cunoscut al suspectului le-a spus jurnaliștilor că Lupșa ar fi locuit la această adresă cinci ani, timp în care a fost văzut în compania mai multor copii.

Întrebați ce caută cu bărbatul, copiii le-ar fi spus locatarilor blocului că este unchiul lor. Potrivit acestuia, Lupșa nu a atras atenția foarte tare pentru că era cuminte, îi ajuta pe toți la curățenie și era un om bun.

„Avea un comportament mi ciudat, dar era un om bun. Venea cu tot felul de indivizi, în speță copii. Nu am știut ce se ascunde în spatele acestui om. Eu nu știu cum arată acest minor de 13 ani. In ultima perioadă se afișa cu acest băiat. Mi-a spus că e nepotul fratelui său. M-a rugat să îl ajut să îi pun acoperis în curtea casei unde el avea o cameră din BCA. Am fost acolo și i-am comunicat fratelui său ca e ceva în neregulă”, a povestit.

„Avea grijă acea boxă, dar locuia într-o ghenă”, a mai spus bărbatul.

Bărbatul a precizat că, accidental, l-a văzut pe Viorel Lepșa purtând lenjerie de damă.

Bărbatul de 52 de ani din Călărași, suspectat că a sechestrat și abuzat sexual doi minori de la un centru de plasament din București, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Lupșa Viorel este principalul suspect în cazul unui dosar penal, înregistrat la Parchetul de pe langă Judecătoria Oltenița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate si de infractiuni la viata sexuala.

Doi copii abandonați de părinți au fost agresati sexual și ținuți ostatici. Copiii ar fi fost gășiţi în două case ale individului, în Călăraşi și Bucureşti.

”Umbla cu ei în cârd. Avea și șase și șapte”

Vecinii bărbatului au făcut mărturii incredibile despre comportamentul bărbatului. ”Nu îmi vine să cred. Toți copiii pe care îi găsea îi aducea aici. Acum nu știu ce s-a întâmplat la el acolo”, a spus o femeie.

Adevărul despre minorii abuzați de pedofilul din Călărași

Se pare că ambii copii aveau probleme de comportament și nu era prima dată când fugeau de la centrul de plasament, respectiv familia de plasament. Mărturisirea a fost făcută de Alina Popa, directorul adjunct de la Protecția Copilului, în exclusivitate, pentru Antena 3.

”Ambii copii au fost găsiți pe raza județului Călărași. Unul dintre ei se afla într-un centru de primire în regim de urgență și era fugit din acest centru cu aproximativ o lună de zile în urmă. Fuga lui a fost sesizată imediat, așa cum prevăd procedurile. Este vorba despre minorul de 13 ani.

Cum își alegea victimele Lupșa Viorel, monstrul de la Călărași

Până la acest moment poliția a desfășurat căutările, iar în cursul zilei de ieri ne-au adus la cunoștință că au identificat minorul pe raza județului Călărași. Acest minor a mai fugit și în alte dăți. S-a întors și singur, dar în alte situații, poliția a adus copilul înapoi. El mergea la școală, dar nu cum merg copiii obișnuiți. E un copil cu probleme. Băiatul a fost abandonat la vârsta de trei ani. Copilul era consiliat psihologic”, a mai spus Alina Popa.