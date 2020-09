Un şofer de 70 de ani se laudă că atunci când bea alcool nu face accidente. Seara trecută, a băut şi a lovit o maşină

“Eu sunt şofer profesionist, din '79 conduc. Am mai condus beat, dar niciodată n-am făcut accident, vă spun drept. Am mai băut de Revelion, m-am enervat şi de la Leţcani am venit, vă spun drept, am fost conştient. Cum s-a întâmplat, nu ştiu. Am venit cu 60 la oră, am zis nu depăşesc 60. Aşa frumos am venit, nu am avut probleme. Eu am aer condiţionat, am dat pe rece. Eu am condus beat de nu pot să vă spun. Eu când sunt beat nu fac abateri de la circulaţie. Dar am îngheţat de frig, am dat pe rece, la maxim. Când am ajuns acasă am dat telefon, dă-mi drumu că mor de frig”, a spus râzând bătrânul, pentru bzi.ro

Marţi seara, metoda bărbatului a dat greş. A condus beat şi a lovit o maşină parcată, în comuna Holboca, în Iaşi. Martorii au sunat la 112 şi au anuntat poliţia.

"Am băut, recunosc, dar doar 150 de grame de vodcă."

"Din investigațiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că în seara de 15 septembrie a.c., un bărbat de 69 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Holboca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat, în urma impactului rezultând doar pagube materiale. În urma testării bărbatului de 70 de ani cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

"Treaz am făcut prostii la volan, dar beat niciodată."

"Eu când m-am urcat beat la volan nu am făcut greșeli. Nu am depășit 60, am mers fară probleme. Acum am făcut-o, asta e”, a completat bătrânul.

Poliţiştii i-au reţinut permisul şi au întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.