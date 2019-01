Un fost coleg de penitenciar cu criminalul de la Mediaș, scrisoare cutremurătoare: "Dragă criminalule, încep prin a-ți transmite că deși sunt șocat de crima pe care ai comis-o, totuși nu sunt surprins"

Fostul luptător MMA Gheorghe Ignat, supranumit şi „Ursul carpatin“, a postat pe blogul său un mesaj adresat lui Marius Rusu, cel care l-a ucis pe tânărul de 25 de ani în clubul din Mediaș.

Gheorghe Ignat, aflat în prezent în libertate, a făcut puşcărie şi spune în postarea de pe blogul său că a fost coleg de secţie în închisoare cu criminalul.

„Dragă criminalule,



Încep prin a-ți transmite că deși sunt șocat de crima pe care ai comis-o totuși nu sunt surprins.

De ce nu mă surprinde grozăvia pe care ai săvârșit-o? Pentru că din desele discuții pe care le-am purtat amândoi pe când eram colegi de secție în penitenciar, am realizat că atitudinea ta vizavi de o schimbare a modului de gândire era una care nu lăsa loc de multă speranță.

Îți scriu deși nu cred că vei apuca să citești aceste rânduri… totuși îți scriu cu speranța că adresându-mă ție vor citi alții, alții care sunt pe cale să sâvârșească aceeași faptă mișelească, pe care ai săvârșit-o tu. Alții care se văd smârdoi, alții care nu mai pot de mușchi, alții care cred că a da cu brișca e o mare șmecherie și învârt cuțitul pe degete ori de câte ori au ocazia, mândrindu-se cu acest lucru. Și, nu în ultimul rând, scriu pentru acei „alții”, care în mintea lor bolnavă văd în ceea ce ai făcut tu o faptă „vitejească”.

Hai să-ți spun ce am văzut eu că ai făcut sâmbătă seară. Ce am văzut de fapt pe acele înregistrări: am văzut un tânăr care a alunecat și, fiind căzut la pământ, a fost pus în imposibilitatea de a se apăra. Apoi am văzut doi „dulapi de bărbați” care s-au apropiat și au început să-l lovească mișelește, apoi te-am văzut pe tine înfingând cuțitul în bietul om căzut la pământ de multe, multe ori… acum te întreb: ești mândru de fapta ta? Sau mai sunt unii care încă ar mai putea considera ceea ce ai făcut drept „o mare șmecherie”, pentru că știu că merg mai departe, să vedem și alte rezultate."

