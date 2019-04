Un fost procuror vorbește despre metodele de exterminare ale deținuților din perioada comunistă. Cum acționa Securitatea

Fostul procuror Alexandru Pantea, în prezent avocat, a vorbit despre cum se acționa în perioada regimului comunist și cum erau instruiți procurorii de către Securitate.

Acesta a povestit că la un moment dat i s-a propus să fie președintele comisiei de eliberări condiționate de la Penitenciarul Oradea.

”Condițiile de detenție erau groaznice. Mi-au venit lacrimi. Nici nu a trebuit să accept, procurorul mai bătrân a făcut un referat că nu sunt bun pentru asta. Am văzut un cetățean în lanțuri, într-o celulă la izolator. Mi-au zis că nu e om, ci animal. Am spus că eu văd oameni” a spus Alexandru Pantea.

Acesta a vorbit și de ”școala de la Bran”, acolo unde Securitatea instruia magistrați.

”Am fost anunțat că urmează să intru în școala de la Bran. Nu apare în cartea mea de muncă, eu ca procuror eram acoperit de atunci. Am participat la Revoluția de la Timișoara cu copiii de mână. Nu înțeleg cum poate Augustin Lazăr să vrea să fie procuror general într-o țară în care regimul s-a schimbat cu vărsare de sânge, iar el era de cealaltă parte a baricadei. Mârșav” a continuat fostul procuror.

Despre metodele de ”exterminare” Alexandru Pantea a povestit pe larg.

”Era o cameră unde cei care se doreau să fie exterminați. erau duși acolo, puși să dea o declarație și se dădea drumul la radiații. Nu am participat la iradieri, un coleg de-al meu, procuror militar, care a fugit, mi-a povestit. Era îngrozit, nu mai putea să doarmă. Păsărici se aplica celor pe care voiau să îi deranjeze mintal. Îi băga în penitenciar arestați preventiv, apoi îi ducea la spitalul de psihiatrie. Șeful de sală era un recidivist, de obicei criminal. De el depindea viața ta. Acolo toți erau nebuni, dacă îți luau viața nu răspundeau. Am fost îndrumați să fim într-o bună legătură cu șefii de urmărire penală din Miliție și șefii aresturilor. Aici se făcea altă mascaradă. Erau oameni care azi erau arestați și mâine erau pe stradă. Am vorbit cu șeful Poliției: nu mai întreba de ăla. După aia am aflat. Acolo erau trimiși asasinii. Erau scoși din arest” a explicat Pantea.

Acesta consideră că Augustin Lazăr, ca fost procuror al regimului și ținând cont de poziția sa are un tupeu uriaș, iar susținerea de care se bucură este inexplicabilă.

”Are acest tupeu care nu se poate explica. Și văd tineri care îi țin partea. Gândiți-vă cine e acest procuror” a conchis Alexandru Pantea.