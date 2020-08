Un interlop îl ameninţă direct pe ministrul de Interne: ''Tu eşti Vela, eu sunt Gongoi! Tu eşti poliţist, mă?''

Radu Tudor spune că aşteaptă reacţia autorităţilor după apariţia acestor imagini, în care numele ministrului Marcel Vela este menţionat şi mai ales că apar informaţii despre poliţişti complici cu clanurile interlope.

''Ceea ce vedem acum este o chestiune de netolerat, în orice ţară democratică. Un membru al unui clan se filmează şi îl ameninţă în mod direct pe ministrul de Interne, aducând şi câteva acuzaţii extrem de grave unor poliţişti pe care spune că i-ar fi cumpărat cu nişte sume. Evoluţia este complicată, pentru că în această uriaşă bătălie declanşată între clanurile interlope şi poliţişti. Nu de puţine ori, au apărut inormaţii şi acuzaţii, cum că există poliţişti complici cu clanurile interlope, că acestea s-ar fi infiltrat în Poliţie, în magistratură, în politică şi că banii nergri pe care îi fac interlopii se duc şi spre aceste zone, de aici şi atitudinea nepermis de tolerantă a autorităţilor faţă de ei. Ceea ce veţi vedea, din punctul meu de vedere, e de neacceptat şi abia aştept să văd care va fi reacţia autorităţilor, cu atât mai mult cu cât am văzut că preşedintele Kaus Iohannis i-a cerut socoteală ministrului de Interne, pe care noi le-am difuzat aseară, imagini care arată că poliţiştii s-au dus la întâlnire într-o biserică cu liderii lumii interlope. De ce s-au dus acolo, ce aveau de discutat, negociat? Făcea partea totul dintr-o operaţiune? În momentul în care astfel de imagini şi astfel de acuzaţii apar în public, e nevoie de informaţii suplimentare. Nu rataţi emisiunea de seară, pentru că avem dezvăluiri bombă despre ce s-a întâmplat acolo în Sectorul 5, la întâlnirea dintre poliţişti şi interlopi!'', a spus Radu Tudor.

Iată discuţia în care Marcel Vela este provocat să răspundă la o serie de întrebari venite din partea lui Viorel Gongoi, cunoscut în lumea mondenă drept fiul Mamei Omida.

''Băi omule, băi Vela, băi tată, bă! Bai Vela tu eşti de undeva din Mehedinţi, acolo. Cum poţi să fii ****. Băi, Vela, băi, întreabă-mă pe mine, Motor Viorel, zis Gongoi. Întreabă-mă pe mine de departamentul celor care se ocupă cu grupările infracţionale, să îţi spun eu, Gongoi, ce notă poartă departamentul ăsta al tău şi cât de cretini şi cât de corupţi sunt. Bă, te rog frumos, uită-te bine la mine. Tu eşti Vela, eu sunt Gongoi. Bă, întreabă-mă pe mine, trimite un reprezentant al tău să mă întrebe pe mine de grupul ăsta împotriva clanurilor, împotriva...bă, tu eşti **** prim-ministru ***? Bă, tu pe toate gunoaiele din România le faci clanuri? (...) Păi tu eşti poliţist, mă? Cum poţi tu să faci asemenea afirmaţii şi să permiţi mass-mediei să vorbească de discuţiile...Nu a venit niciun fel de poliţist, decât şeful grupării care era în zilele alea de serviciu, la Pian, că eu eram acolo. Nu a venit niciun şef al Poliţiei. Ăştia nici nu ştiu care sunt gradele lor, bă! Băi Vela, voi aveţi nume, că sunteţi cei mai **** de pe pământ, voi miliţienii. Cheamă-mă bă pe mine într-o zi şi stai de vorbă cu mine, Vela şi îţi explic eu tot ce se întâmplă în departamentele tale din Poliţie. Bă, eu am cunoscut din 1980 până în anul 2020, cei mai mari poliţişti din România (...) Întreabă-l pe Cristi Gheorghe, bă, cine este Gongoi ăsta, bă şi o să vezi că eu într-adevăr, am avut schimb de opinii cu toţi marii lideri ai Poliţiei din România, dar fără a fi sifon. Am discutat ce e bine să faci, ce nu e bine să faci. Deci dacă vrei despre departamentul ăsta al Poliţiei Capitalei, întrabă-mă pe mine, că îţi spun eu. Nişte **** care se vinde pe 200 de dolari. O să îţi dau un dosar din care reiese...băi, Vela... probe indubitabile (...) Băi treziţi-vă băi la realitate. Voi nu sunteţi de FBI. Sunteţi nişte **** miliţieni, bă! Ce antiterorism? Băi, câţi oameni cu bombe ai descoperit tu în România? Băi, Vela! Ce mari terorişti aţi descoperit, mă? (...) Păi tu, dacă se bate doi jegoşi, doi ţigani, un cioban şi un ţigan, tu îi ridici la rang de clan?'', spune Viorel Gongoi, reprezentant al Staborului Ţigănesc.