Un reputat diplomat, interviu eveniment la Antena 3: Lumea e în pericol, sunt evoluții grave

Ambasadorul Wolfgang Ischinger, președintele Comisiei pentru Securitate de la Munchen, unul dintre cele mai prestigioase forumuri mondiale de securitate a acordat un interviu eveniment pentru Radu Tudor.

Reputatul diplomat susține că lumea este în pericol, mai ales când ne referim la Europa.

”Lumea e în pericol, mai ales dacă facem referire la Europa. Mă pot gândi la mai multe motive dar un motiv fundamental este că între Vest, Europa, şi Federaţia Rusă, spre exemplu, încrederea pe care am încercat să o construim decenii întregi aproape că s-a evaporat de la anexarea ilegală a Crimeei şi evenimentele din Donbass şi Siria.

Aşadar există un mediu periculos la nivel internaţional, nu doar aici în Europa, între noi şi Rusia.

Există, de asemenea, un mediu foarte periculos în estul Asiei, gândiţi-vă la ce se întâmplă în Coreea de Nord, gândiţi-vă la ceea ce se întâmplă în prezent între Hong Kong şi China. Sunt evenimente cu potenţial exploziv, şi ceea ce lipseşte azi este genul de ordine internaţională pe care o acceptă toată lumea, regulile pe care să le respecte toată lumea. Obişnuiam să credem că avem o ordine internaţională acceptată. Dar nu mai este aşa.

Ne confruntăm cu o situaţie internaţională periculoasă şi în ultimul an aşa, nu se îmbunătăţeşte situaţia. Ba dimpotrivă are tendinţa să se înrăutăţească, de aceea am ales acest titlu pentru cartea mea”, a spus Wolfgang Ischinger.

”Când mă uit la ceea ce se întâmplă în prezent, cred că raportul Harmel a fost chiar o reţetă bună atât atunci cât şi acum. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că avem suficiente capabilităţi să descurajăm pe oricine, inclusiv Federaţia Rusă de la expediţii aventuroase indiferent că se îndreaptă spre vest, spre sud, indiferent de direcţia pe care o au. În acelaşi timp trebuie să ne angajăm, alături de Rusia, şi să încercăm să trezim interesul rus faţă de regulile europene şi asupra ordinii mondiale, o ordine despre care am crezut că există, dar s-a destrămat atunci când Rusia a făcut ceea ce a făcut în 2014, anexarea Crimeei şi evenimentele din Donbass. Aşadar, cea mai importantă misiune a nostră pentru anii care vin şi pentru deceniile care urmează este să ne implicăm, alături de Rusia, pentru că, aşa cum a zis şi Emmanuel Macron zilele trecute la Biarritz, Rusia este o putere europeană. Este totodată şi o putere în Asia, dar este şi o putere europeană şi trebuie să găsim modalităţi să ne reangajăm alături de ea. Dar, aşa cum se mai spune, în tango este este nevoie de doi. Tot ce putem face este să îi semnalăm Rusiei că, în timp ce ne apărăm, excludem posibilitatea unor operaţiuni locale. Dar ţine de ei să răspundă la asta şi să vină înspre noi.”, a adăugat ambasadorul.

Ambasadoru a vorbit și despre viitorul Europei cu un politician german precum Ursula von der Leyen în fruntea Comisiei Europene.

”Sunt optimist că Ursula von der Leyen este persoana potrivită pentru a conduce Comisia anii următori. Să nu uităm că, într-un moment în care există riscuri militare şi de securitate pentru ţările noastre, ea şi-a petrecut ultimii 5 ani învăţând apărare, învăţând domeniul militar, securitate, în calitate de ministru al apărării în Germania. Cred că este o pregătire excelentă pentru un astfel de post care depăşeşte graniţele politicii externe, a apărării. Acum trebuie să se preocupe de problemele sociale, de cele economice, de finanţe şi multe alte domenii. Dar sunt de părere că stăpânirea acestui domeniu, cel strategic, al politicii externe, de securitate şi apărare este o precondiţie uriaşă pentru un mandat de succes la preşedinţia Comisiei Europene. Cred că se va descurca foarte bine şi că merită tot sprijinul nostru”, a adăugat Wolfgang Ischinger.

Știrea inițială: Interviu eveniment vineri seară, la ora 19:00, la Punctul de întâlnire. Ambasadorul Wolfgang Ischinger, președintele Comisiei pentru Securitate de la Munchen, unul dintre cele mai prestigioase forumuri mondiale de securitate și externă, față în față cu Radu Tudor.

Ischinger lansează avertismentul ”Lumea în pericol”. Cum afectează România și ce spune reputatul diplomat despre șansele noastre pe scena internațională, azi de la ora 19:00, la Punctul de întâlnire cu Radu Tudor.