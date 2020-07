Unde a crescut Marcel Vela când era copil. Şeful MAI: "Nu am ascuns niciodată"

"Cât timp forțele mă vor ajuta, voi lupta pentru păstrarea a tot ceea ce este verde, pentru noi dar și pentru ca generațiile viitoare să își amintească cu drag de ceea ce facem", spune şeful MAI.

"Nu am ascuns niciodată faptul că nu am crescut într-o aglomerație urbană, nu am fost înconjurat de blocuri sau de clădiri înalte, ci am trăit vremuri în care respectul pentru tot ce ne înconjura era ca o promisiune nescrisă, asemenea unei litere de lege.

Vela: Ori suntem într-o armonie alături de natură, ori în haos

Dacă în viață respectul trebuie câștigat întotdeauna, în ceea ce privește natura, noi trebuie să îi câștigăm respectul, pentru că viața noastră nu poate exista fără ea.

Ori suntem într-o armonie alături de ea, ori în haos, atunci când aceasta întâlnește dezechilibre.

Cât timp forțele mă vor ajuta, voi lupta pentru păstrarea a tot ceea ce este verde, pentru noi dar și pentru ca generațiile viitoare să își amintească cu drag de ceea ce facem.

Vă doresc o zi cu bine!", a scris ministrul de Intern, Marcel Vela, vineri, pe pagina de Facebook.